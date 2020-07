Prijs game PS 5 en Xbox Series X op tafel: Schrikken! [video]

Hopelijk zet de prijs van deze game niet de trend voor PS 5 en Xbox Series X games.

De geruchtenmolen draait volop als het om de PlayStation 5 en Xbox Series X gaat. Naast alle geruchten is het een feit dat de prijs van de eerste game voor PS 5 en Xbox Series X inmiddels bekend is. Goed nieuws, maar hopelijk is dit geen voorbode voor de pricing strategie van andere games.

NBA 2K21 prijs voor PS5 en Xbox Series X bekend

De laatste jaren kostte de nieuwste versie van de NBA-game steeds $ 59,99,- per jaar. Dit is ook de prijs voor de nieuwe editie voor PS4 en Xbox One. Vandaag maakte men echter ook de prijs voor NBA 2K21 voor PS5 en Xbox Series X bekend. Deze zal $ 69,99 bedragen. Nu lijkt dat in geld niet de grootste stijging, maar een prijsverhoging van ruim 15% is fors. De trailer voor de game is al eerder vrijgegeven en die zie je hier.

NBA 2K21 Prijs op nog twee manieren opgedreven

Naast de prijsverhoging komt NBA 2K21 met nog twee methodes om nog meer te verdienen aan de liefhebbers van de PS 55 en Xbox Series X. Wie de versie voor de PS 4 of Xbox One koopt krijgt de update naar de PS5 en Xbox Series X niet gratis. Om die update wel gratis te krijgen moet men de speciale “Mamba Forever Edition” kopen. Deze kost $ 99,99.

Er is nog een derde reden waarom deze prijsstelling even schrikken is. De game komt namelijk niet in het ‘Play Everywhere’ programma van Microsoft. Dit betekent dat een digitale versie voor de Xbox niet op Windows 10 (en vice versa) gespeeld kan worden.

Is deze prijs trendsetting?

Sinds de Xbox 365 ligt de prijs van een game eigenlijk standaard rond de $ 60,-. Daarmee ligt het voor de hand dat deze nieuwe prijs ook trendsettend zal worden voor een hogere prijs. Wellicht weten we meer zodra de PS 5, wellicht sneller dan gedacht, wordt gelanceerd. Overigens zouden de consoles sowieso wel eens duurder kunnen worden dan gedacht.

Foto en bron: Businesswire