Prijsconcurrentie PlayStation 5 losgebarsten

Van dit prijskaartje worden we dan weer wel vrolijk.





Gisteren meldden we dat een Deense retailer de mogelijkheid biedt om de PlayStation 5 alvast te bestellen. Dat klonk goed, maar de prijs was om van te huilen.

Inmiddels blijken er meer retailers te zijn die de PlayStation 5 te koop aanbieden. Een voorbeeld daarvan is het Canadese Play N Trade. Op hun website bieden ze de PlayStation 5 in de voorverkoop aan. Je kunt er maximaal 2 per huishouden bestellen en de verzending is gratis. Over de prijzen wordt op de website niets vermeld.

Wie echter wat verder kijkt en op de Facebookpagina van het bedrijf de commentaren leest ziet een wel heel aantrekkelijke prijs. Een medewerker noemt namelijk een prijs van 559 Canadese dollars. Dat is omgerekend EUR 358,17.

Waar mensen gisteren bij de dure prijs suggereerden dat het dummiegegevens waren en dat de prijs veel te hoog was zijn de veronderstellingen ook nu weer divers. Veel mensen menen dat deze prijs toch te laag is en dat men het bedrag moet zien als een soort van aanbetaling.

Dit blijkt echter nergens uit. Als inderdaad blijkt dat dit de juiste prijs voor de PlayStation 5 is zou dit wel eens een gevoelige slag voor de Xbox Series X kunnen zijn. De prijs daarvan zou namelijk volgens eerdere geruchten net iets duurder zijn.

We hebben nog geen Nederlandse aanbieder gezien die al prijzen durft te noemen, maar er lijkt naast een slag om de specificaties ook een interessante prijzenslag aan te komen.