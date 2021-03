Eerste NFT van digitale kunst voor absurd bedrag geveild - Apparata

Foto @Beeple via Christie’s (bijgesneden)

De wereld van de veiling, kunst en het verlengde van de cryptocurrency staat op z’n kop met de introductie van de NFT.

Eerder deze maand vonden in veilinghuis Christie’s twee gigantische primeurs plaats. Ten eerste werd er voor het eerst een volledig digitaal object geveild in de vorm van een non-fungible tokens (NFT). Daarnaast mochten kopers voor het eerst met cryptocurrency betalen. Dat leverde Christie’s ruim $69 miljoen op, omgerekend ruim €58 miljoen. Maar waarom zou iemand het absurde bedrag over hebben voor iets wat digitaal én openbaar is?

NFT van Beeple-kunst geveild

Het is voor het eerst dat het bekende veilinghuis digitale kunst verhandelt. Het is daarentegen niet zomaar een plaatje. Het gaat om Beeple’s digitale oeuvre, 5000 samengevoegde individuele kunstwerkjes die Mike Winkelmann (zoals hij in het echt heet) de afgelopen 13 jaar dagelijks op Instagram postte.

Beeple is ondertussen een legendarische digitale kunstenaar met een unieke stijl. Laten we zeggen dat absurdisme en simpelweg verontrustende beelden geen uitzondering zijn. Dat alles werd deze maand gebundeld en voor het gigantische bedrag verkocht.

Zoals bij de allereerste Tweet, die recentelijk werd verkocht, gaat het om een NFT. Dit fenomeen is gebaseerd op blockchain, de technologie achter cryptocurrency. Kunstenaars, Twitteraars en Elon Musk kunnen een digitaal object verifiëren en fans kunnen die verificatie kopen. Je kunt het zien als peperdure handtekening, of een stukje code waarmee jij als enige eigenaar bent van het object.

Dat terwijl Beeple’s kunst gewoon via zijn sociale media beschikbaar is. Toch opent het de deuren voor de NFT binnen digitale kunst. Kunstenaars kunnen op deze manier één echt werk maken en dat verkopen. Dat wil niet zeggen dat er geen kopieën beschikbaar zijn, maar slechts één iemand heeft het als het ware in zijn virtuele woonkamer hangen.