Project Leonardo: de Sony controller voor mensen met een handicap

Ook mensen met een handicap willen gamen. Sony heeft een slimme gadget bedacht die je aan bijna elke handicap kan aanpassen: project Leonardo.

Wat is project Leonardo?

Project Leonardo is een gadget in ontwikkeling van Sony, die de controle van PlayStation 5 vervangt. De vorm heeft wel wat weg van de Starship Enterprise. De bedieningsknoppen bevinden zich aan de rand van een cirkel, terwijl het pookje is veranderd door een echte joystick. Het handige aan deze gadget is dat je deze zo kan inrichten als je precies wil, wat is waar gehandicapte mensen al een tijdje op zitten te wachten.

Zo kan je elke knop op een plek plaatsen waar jij dat wil en met software de controller op deze manier aanpassen. Op die manier kan je de voor mensen met een wat minder fijne motoriek lastig te bedienen Sony PlayStation 5 controller, veranderen in een ideale game gadget.

Samenwerking met organisaties voor gehandicapten

Project Leonardo is een samenwerking tussen Sony en verschillende organisaties voor gehandicapten. Met behulp van hun tips, aanbevelingen en input is het technische team van Sony aan het knutselen geslagen. Zo kwamen ze op dit, voorlopige, ontwerp voor project Leonardo. Mogelijk komt de definitieve versie er anders uit te zien dan dit.

Daarbij worden het voortdurend verbeteringen aangebracht. Zo kan je, mede op aanraden van de deelnemende organisaties,ook via vier 3,5 mm AUX poorten apparaten aansluiten, die het voor bepaalde groepen gehandicapten ook mogelijk maken om te gamen. Kan een gehandicapte maar één, of enkele lichaamsdelen bedienen? Geen probleem, je kan meerdere controllers aan elkaar koppelen alsof het om een enkele controller gaat.

Kortom, dit is inclusiviteit waar je wel wat aan hebt. Waarschijnlijk gaan een hoop mensen met een lichamelijke beperking behoorlijk blij van worden. Een enkel kritiekpuntje dat je wel eens hoort, is dat de controller alleen te gebruiken is in combinatie met een Sony PS5j PlayStation en niet bijvoorbeeld in combinatie met een pc.

De verschillende losse onderdelen van project Leonardo maken deze controller makkelijk te configureren.

Wanneer komt deze controller beschikbaar?

De ontwikkeling van de controller is al behoorlijk ver. Wat je hier ziet zijn enkele prototypen die dicht bij productie zitten. Wil je meedenken met de ontwikkeling van project Leonardo? Dan vind je meer op de webpagina van Sony.