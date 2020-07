PS5 mogelijk zwaarste console van het moment

Het gewicht van de nieuwe PlayStation 5 komt mogelijk hoog uit te vallen. Het zou weleens de zwaarste console ooit kunnen worden.

Gaat de nieuwe PlayStation 5 de dikste worden? Het lijkt er mogelijk wel op. En dan hebben we het over het gewicht van de Japanse console. Het gewicht van de PlayStation 5 komt volgens de webshop Amazon uit op bijna 5 kilogram. 4.78 kg om precies te zijn.

Daarmee lijkt de console een zware jongen te worden. Al die hardware en een fraaie behuizing eist zo zijn tol. Met een gewicht van bijna 5 kg is de PS5 een klap zwaarder in vergelijking met zijn voorganger. Sterker nog, het lijkt bijna de zwaarste console ooit te worden. Ter vergelijking: de PlayStation 4 weegt ‘slechts’ 2,8 kilogram. De PS4 Pro is met 3.3 kg ietsjes zwaarder.

Om kampioen zwaargewicht te worden heeft de PS5 te maken met concurrentie uit eigen huis. De PlayStation 3 draagt momenteel die kroon. De allereerste variant van de PS3 woog om en nabij de 5 kg. Net een tikkeltje zwaarder dan het gewicht van de PS5, als de cijfers kloppen.

De directe concurrent van de PS5, de Xbox Series X, gaat naar verwachting 4.45 kg wegen. Daarmee is het verschil met de console van Sony niet krankzinnig groot. (via GSMArena)