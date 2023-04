Rijk worden met ChatGPT, kan dat?

De zeer krachtige functies van ChatGPT en andere OpenAI producten maken het mogelijk om bijna alle personeel te vervangen door AI, en daarmee een eenpersoons startup te beginnen.

Een korte geschiedenis van het luie ondernemerschap

Het idee om een bedrijf te starten dat zichzelf runt, is niet nieuw. De makkelijkste manier is natuurlijk om aandelen te kopen. Elk jaar krijg je dan dividend uitgekeerd en over het algemeen stijgen aandelen ook in waarde. Maar het nadeel daarvan is dat je het proces niet zelf in de hand hebt, tenzij je zo rijk bent als Warren Buffett. Wil je een wat hoger rendement op je investering? Dan zal je toch zelf een eigen bedrijf moeten beginnen.

Vroeger moest je daarvoor mensen inhuren. Een nieuw type bedrijf, gepopulariseerd door de Amerikaan Timothy Ferriss in zijn boek The Four Hour Workweek, is een bedrijf waarin alle taken zijn uitbesteed of geautomatiseerd.

Een bekend voorbeeld is een dropshippingbedrijf, waarbij klanten hun bestelling bij jou plaatsen, die automatisch wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de leverancier in China die het naar de klant opstuurt. Ferriss beschreef dit in zijn boek. In dit bedrijf huur je freelancers uit lage-lonen landen in en hoef je alleen tijd te investeren in het opzetten van een marketingkanaal.

Op dit moment is het oprichten van deze bedrijven erg populair en zijn de handige Chinezen er ondertussen ook achter dat het veel slimmer is om zelf te gaan verkopen, waardoor de mogelijkheden hier een beetje ingestort zijn. Hoewel er voor de meer gesofisticeerde vormen van dropshipping, die wat meer hersens en moeite vergen om op te zetten, nog steeds genoeg mogelijkheden zijn.

Nu AI zo goed is geworden dat deze de meeste kantoortaken kan overnemen, zijn veel van deze werkzaamheden ook met een AI te regelen.

Wat voor type bedrijf kan je automatiseren met AI?

In principe is elk type bedrijf dat zich bezighoudt met informatieverwerking en waar alle klantcontacten verlopen via internet, volledig te automatiseren met kunstmatige intelligentie.

Verkoop je fysieke producten, bijvoorbeeld voedingssupplementen (zoals Timothy Ferriss deed)? Dan is dit wat lastiger en zal je dat deel nog steeds moeten uitbesteden aan een dropshipping bedrijf.

Kunstmatige intelligentie zoals GPT-4 is nu zo goed, dat je zelfs de marketing kan overlaten aan de AI, bijvoorbeeld door geregeld tweets, blogposts of mails te versturen. Weliswaar nog op een beetje houterig niveau, maar aangezien je maar één personeelslid hebt, jijzelf, kan je genoegen nemen met een lager rendement.

Voorbeelden van al geautomatiseerde bedrijven

Een bedrijf dat een automatische aangifte plus schadeclaim stuurt naar spambots, haalde recent het nieuws.

Verder zijn er ook handige jongens die AI gebruiken om freelance klussen van bijvoorbeeld het netwerk Fiverr uit te voeren. Sommige klanten hebben nog niet door hoe AI werkt. Dit levert per klus al gauw enkele tientjes tot honderden euro’s op, wat natuurlijk snel verdiend is met een paar minuten werk.

Andere simpele ideeën zijn bijvoorbeeld een management adviesbureau beginnen en voor klanten groene beleidsplannen schrijven, of bijvoorbeeld het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Laat het maar aan de AI over om daar mooi, nietszeggend managementsjargon van te maken. Doe wel een AI check om niet door de mand te vallen, vaak is het veranderen van een paar woorden al genoeg.

Niet gek, maar we zullen de geadresseerden natuurlijk moeten veranderen. Dan nu het belangrijkste, een vette rekening sturen aan deze klant. Ook dit heeft GPT-4 zo gepiept:

In welke tak van sport je ook AI in wilt zetten, je zal een vorm van kwaliteitscontrole moeten hebben. Soms “hallucineren” AI’s, maar dit zou je kunnen oplossen door de AI zichzelf te laten corrigeren. Deze techniek is precies waarop GAN’s (generative adverserial networks) berusten. Ook zal je de nodige tijd en moeite moeten investeren in het opzetten en tweaken van je systeem. Dus aan enig hard werk valt niet te ontkomen. Wat op zich ook niet erg is. Als het maar leuk werk is.