Rocketbook Fusion Smart Notebook, een slim kladblok

Met het slimme kladblok Rocketbook Fusion Smart Notebook worden je aantekeningen opgeslagen, in plaats van weggegooid als een vodje papier.

De nadelen van een papieren notebook

Krijg je plotseling een briljante inval: wil je iets uitleggen of wil je een schema maken voor een nieuw project? Dan is het kladblok erg handig. Geen wonder dat kladblokken tot de meest verkochte kantoorartikelen behoren. Vervelend is alleen wel dat als je eenmaal je gedachten aan het papier hebt toevertrouwd, je er verder weinig mee kan, behalve opstoken. De Rocketbook Fusion Smart Notebook is handiger.

Wat kan je met de Rocketbook Fusion Smart Notebook?

Met de slimme notebook is dat anders. Op de 42 bladen van de notebook kan je je aantekeningen schrijven met een van de speciale Pilot FriXion pennen die meegeleverd worden en die je bij kan bestellen. Elk van de 42 bladen heeft een indeling die erg handig is voor een bepaald doel. Zo heb je bladen waarop je kan schrijven, een kalender kan bijhouden of bijvoorbeeld een grafiek kan tekenen.

Ben je klaar met je aantekeningen op de Rocketbook Fusion Smart Notebook? Dan maak je hier een foto van met je smartphone, met behulp van een speciale app. Afhankelijk van het symbool en de QR-code dat op het blad staat, stuurt de app dan automatisch de pagina naar een van vijf verschillende bestemmingen die je zelf kan instellen. Dat kan Google Drive zijn, een andere cloudservice of gewoon een e-mailadres.

Wil je weer opnieuw beginnen? Dan kan je met een natte doek het blad waarop je geschreven hebt schoonvegen. Rocketbook Fusion Smart Notebook heeft kortom alle voordelen van een kladblok, zonder de nadelen. Zelfs als je geen smartphone bij de hand hebt, kan je dit notebook nog steeds gebruiken als een uitwisbaar kladblok.

Kopen of niet kopen?

Over het algemeen zijn gebruikers enthousiast over deze slimme lowtech gadget, waarvan het technische gedeelte in de app zit. Want waarom zou je een dure computer in een gadget stoppen, als de meeste mensen die al bij zich dragen in de vorm van een smartphone?

Maak je graag aantekeningen in plaats van dat je typt, dan word je waarschijnlijk behoorlijk blij van deze, met rond de € 40 niet heel dure, slimme Rocketbook Fusion Smart Notebook. Andere overwegingen om deze gadget te kopen zijn dat ze een duurzaam alternatief vormen voor papieren kladblokken.