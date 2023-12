Rockstar publiceert eerste GTA VI trailer na lekken

In september van 2013, inmiddels tien jaar geleden, bracht Rockstar Games GTA V uit. Niet het vijfde, maar het zevende deel uit de lang lopende Grand Theft Auto reeks. Het spel werd een ongekende hit. De kritieken waren lovend, de spelersaantallen ongekend. De online multiplayer variant van het spel zorgde voor een niet aflatende geldstroom die inmiddels meerdere miljarden telt.

GTA V is voorlopig de laatste release in de serie. Al jaren gaan de geruchten rond, toch is er tot voor kort niets gematerialiseerd. Tien jaar is erg lang, tussen GTA IV en V zat “maar” 5 jaar. Nu is er eindelijk een eind gekomen aan de droogte. Nadat de trailer in eerste instantie was gelekt heeft Rockstar Games de trailer nu op YouTube gezet. De trailer bevestigd wat we eigenlijk al lang wisten: we gaan terug naar het strand, terug naar Vice City!

Na tien jaar geruchten en speculatie eindelijk een trailer

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk licht Rockstar een tipje van GTA VI haar sluier op. Afgelopen november kondigde Rockstar Games op Twitter/X al aan dat er in december een trailer aan zat te komen. Maar zin om te wachten hadden de fans niet. De trailer lekte uit, waardoor Rockstar zich gedwongen voelde de trailer eerder dan gepland te publiceren.

De geruchtenmolen beweert dat het de zoon van een Rockstar medewerker is geweest die de trailer in zijn handen heeft weten te krijgen. Nadat Rockstar te horen kreeg dat de trailer online de ronde maakte werd er een tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Elke upload die in zicht kwam, werd het doelwit van een take down claim. Maar zoals wel vaker op het internet was de geest eenmaal uit de fles niet meer te vangen. En dus gooide Rockstar de handdoek in de ring.

Wat de Trailer ons vertelt

In 2022 lekte er een enorme hoeveelheid videomateriaal met daarin ontwikkeling beelden van GTA VI. De protagonisten van het verhaal, een man en een vrouw, en de setting, Vice City, waren op die beelden duidelijk te herkennen. Omdat de beelden niet het eindproduct vertegenwoordigden ontbrak er een hoop, textures, models, noem het maar op. Ook werd er getwijfeld aan of de beelden echt waren.

Wie nog twijfelde kan nu zichzelf ervan verzekeren dat we inderdaad teruggaan naar Vice City. Maar dit is niet het Vice City van de eerdere GTA titel die de naam van de stad droeg. GTA: Vice City was in zekere zin Scarface in game vorm. Het spel stond in het teken van cocaïne en drugsbendes. Compleet met een protagonist die iets te ver gaat en iedereen in zijn nek krijgt. Het Vice City van GTA VI oogt veel moderner, getuigt ook uit de vele TikTok achtige beelden uit de trailer.

Onder genot van het nummer ‘Love Is A Long Road’ van Tom Petty & The Heartbreakers worden we geïntroduceerd aan de wereld van GTA VI. Vice City in de staat Leonida is een nauwelijks verhulde satirische kijk op Miami, Florida. We zien dan ook naast alle influencer cultuur een hoop typisch Floridiaanse waanzin. Alligators die hun boodschappen komen doen in de lokale supermarkt, Florida Men and Women en een hoop sex en drugs. Over het plot komen we nog niet veel te weten, behalve dat we een Bonny and Clyde achtig duo volgen. Ook weten we nog niet zeker of GTA VI een online variant krijgt, maar gezien de enorme inkomsten die GTA V Online heeft gegenereerd zal dat zeker wel. Een precieze releasedatum hebben we eveneens niet. De trailer zegt coming 2025, maar realistisch zal dat op zijn allervroegst eind van dat jaar zijn.

Check de trailer hieronder: