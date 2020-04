Samsung brengt midranger met 5G-connectiviteit

Of de Samsung Galaxy A51 5G ook in Nederland uitkomt is nog niet bekend.





Samsung lanceert naast haar vlaggenschepen (de Samsung Galaxy S20-serie en Samsung Galaxy Note 20-serie) dit jaar ook een aantal midrangers in de Samsung Galaxy A-serie. Deze Galaxy A krijgt niet zoveel aandacht als de vlaggenschepen, maar is stiekem wereldwijd (ook in Europa) een stuk populairder dan deze paradepaardjes. Die populariteit zou wel eens flink kunnen toenemen nu Samsung ook de midrangers van 5G-connectiviteit gaat voorzien.

Uit recent gepubliceerde stukken blijkt namelijk dat Samsung Wifi-goedkeuring heeft gehad voor de Samsung Galaxy A51 5G, inderdaad, de 5G-variant van de eerder dit jaar ook in Nederland uitgebrachte Samsung Galaxy A51.

Uit de openbare documentatie kan aardig wat opgemaakt worden over de nieuwste smartphone. Zo blijkt dat de smartphone zal beschikken over Android 10 en dus minimaal One UI 2.0. Ook is de connectiviteit natuurlijk dik in orde met verbindingen als GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C poort en 3.5 mm headphone Jack. Om dit alles draaiende te houden is de smartphone voorzien van een 4000 mAh batterij met 15W-snellaad techonologie.

Met de overige specificaties wijkt de 5G-versie iets af van de eerder gepresenteerde versie. Zo heeft deze nieuwe variant een AMOLED Infinity-O display van 6,5 inch in Full HD+ resolutie. Hierbij heb je de keuze tussen 4 of GB RAM werkgeheugen en 128 GB opslagcapaciteit die je met een microSD-kaart uit kunt breiden.

Verder is deze smartphone voorzien van Exynos 980 processor en naar verwachting vier camera’s aan de achterkant. De 48 MP hoofdcamera wordt ondersteund door een 12 MP ultragroothoeklens, 5 MP macro sensor en 5MP dieptesensor. Aan de voorkant verwacht men, net als bij de reguliere Samsung Galaxy A51 een 32 MP selfiecamera.

Het is nog niet bekend wanneer dit toestel gepresenteerd wordt, maar het aanvragen van Wifi-certificering is meestal een van de laatste stappen. We mogen het toestel dus waarschijnlijk nog deze maand verwachten.

Ook is nog onduidelijk of deze smartphone naar Nederland komt, maar nu men in verband met de Coronacrisis versneld 5G-connectiviteit aan het uitrollen is kunnen we dat niet uitsluiten. Tot slot blijft de prijs een verrassing. Wel weten we dat de reguliere Samsung Galaxy A51 op de markt is gebracht vanaf € 369,-. Bij andere toestellen zien we dat de 5G-variant zo’n 100 tot 125 euro duurder is dan de reguliere variant. Als de redenering klopt zet Samsung met een 5G-smartphone met 4 camera’s voor nog geen EUR 400,- een kandidaat in de markt om ook dit jaar weer in de top van populairste toestellen te eindigen.

