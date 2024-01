Samsung brengt transparante microledschermen mee naar CES

Samsung lijkt op het gebied van schermen in te zetten op transparante MicroLED schermen als het gaat om ‘the new next thing‘. Tijdens een presentatie voorafgaande de Consumer Electronics Show (waar het vermoedelijk de schermen ook mee naartoe zal nemen) kreeg een aantal journalisten een eerste kijkje.

Niet van een ruit te onderscheiden

Het getoonde scherm heeft geen randen en geen duidelijk zichtbare technologie in het glas. De schermen moeten “kijkervaringen herdefiniëren” door de lijn tussen werkelijkheid en virtual reality te doen vervagen. Samsung zegt al zes jaar aan de schermen te hebben gewerkt. De MicroLEDs zijn modulair en moeten geschikt zijn voor consumentengebruik, maar bijvoorbeeld ook voor de ruiten in een trein.

Hoe snel dat toekomstbeeld een realiteit moet worden, is nog niet duidelijk. De aanwezige journalisten waren in ieder geval enthousiast. De schermen hebben een hoge pixel dichtheid. Wat de precieze resolutie is, is niet bekend. Maar de naar buiten gebrachte videobeelden wekken een positieve indruk.

Het zal echter nog even gaan duren voordat dergelijke schermen overal te vinden zijn. In de video hieronder wordt een eerste indruk gegeven. De niet transparante MicroLED schermen die Samsung momenteel verkoopt zijn flink aan de prijs. De technologie is flink nieuw en zal nog de nodige verfijningen behoeven. Maar dat de technologie potentie heeft, is duidelijk.

Apple wil minder afhankelijk worden van Samsung

Een bedrijf wat in ieder geval niet gaat zitten wachten totdat de MicroLED technologie van Samsung toegankelijker wordt, is Apple. Dat bedrijf heeft aangegeven dit jaar microled schermen van eigen fabrikaat te willen gebruiken. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de duurste Apple Watch modellen.

Momenteel is Apple voor dergelijke schermen afhankelijk van concurrerende bedrijven als Samsung en LG. Apple geeft aan al jaren te werken aan dergelijke schermen. Zo heeft het reeds in 2014 een microled start-up overgenomen. Apple wil over de hele linie minder afhankelijk worden van externe producten. Zo gebruikt het inmiddels al geen Intel cpu’s meer voor de Mac lineup en wil het ook vanaf 2025 eigen bluetooth en wifi chips gaan gebruiken.