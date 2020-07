Samsung Galaxy A51 en A71 krijgen S20 functies

Haal nog meer uit je Samsung Galaxy A51 en A71 met deze Galaxy S20 functies.

De Galaxy S20 zit in het premium segment als je kijkt naar het prijskaartje. Voor zo’n beetje de helft van het geld kun je het ook lager op zoeken. Bijvoorbeeld met de Galaxy A51 en Galaxy A71. Laten beide toestellen nu net wat Galaxy S20 mogelijkheden krijgen.

De update heeft betrekking op de camera. De Galaxy S20 heeft onder meer de Single Take en Hyperlapse feature. Beide zaken van de Galaxy S20 komen naar de Galaxy A51 en A71. Ook diverse deel, zoek en vertaalfuncties komen mee. Het is niet bekend wanneer de update exact komt. Meestal worden dit soort updates per regio uitgerold. De komende weken kun je dus een update verwachten voor je Samsung Galaxy A51 of A71, voor zover je de update nog niet hebt.

Samsung laat verder weten in de toekomst meer van dit soort updates naar Galaxy A-toestellen te brengen. Eerder maakte de Zuid-Koreaanse techgigant al duidelijk dat de Galaxy A51 bijzonder populair is in Nederland. Ook wereldwijd is de smartphone geliefd. De Samsung Galaxy A51 was de best verkochte smartphone ter wereld in het eerste kwartaal van dit jaar.