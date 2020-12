Samsung Galaxy Buds Pro vermijden 'gek' design (renders) - Apparata

Foto @EvanBlass via Voice

Met de Samsung Galaxy Buds Pro zou de tech-gigant weer terug gaan naar de basis, met een normaal design en in-ear noise cancelling.

Met de Galaxy Buds Live (ook wel ‘Beans’) ging Samsung een compleet nieuwe richting in qua design van hun in-ear oortjes. De bonen zouden meer draagcomfort leveren en zien er ook lekker ‘gek’ uit. Maar volgens gelekte renders van de aankomende Galaxy Buds Pro volgt de tech-gigant toch maar weer de conventionele route.

Samsung Galaxy Buds Pro

In plaats van het boon-design kiest Samsung volgens bekende lekker Evan Blass (via Voice) weer voor een conventioneel design. Volgens hem komt Samsung in 2021 tegelijkertijd met de Buds Pro en de Galaxy S21. Dat zou naar verluidt al in januari zijn, al heeft Blass daar zijn twijfels over. Wel bevestigt hij dat de Buds Pro in het eerste kwartaal van 2021 in de schappen liggen.

Hoe dan ook, de Samsung Galaxy Buds Pro krijgen volgens de lekker weer een ‘gewoon’ in-ear design. De rubberen opzetstukjes zorgen er vervolgens voor dat geluid van buitenaf lekker afgesloten wordt. Dat werkt de actieve noise cancelling – ook weer aanwezig bij dit model – in de hand.

In hetzelfde artikel verwijst de lekker naar een artikel van SamMobile waar in zou staan dat de accu case maar liefst 500mAh aan juice zou bevatten. Leuk dat hij aan kruisbestuiving doet, maar het betreffende artikel zelf geeft die informatie niet. Hij zegt het daarentegen wel op Voice, dus bij dezen!

De ‘Pro’ noemer suggereert een betere performance dan de voorgangers van Samsung. Mocht je daarentegen toch voor de wat mindere kwaliteit en lagere prijs willen gaan, niet getreurd. Samsung blijft volgens de lekker de voorgaande modellen ook gewoon verkopen.