Samsung Galaxy Note 20 genadeloos afgebrand

Als deze reviews en gebruikservaringen trendsettend zijn is het mis voor de Samsung Galaxy Note 20.

Gisteren presenteerde Samsung tijdens de Galaxy Unpacked eindelijk de Samsung Galaxy Note 20 – serie. Daarmee was er eindelijk een moment om alle speculaties en geruchten te toetsen aan de praktijk. Het is voor Sony te hopen dat de teneur wat bijtrekt, want de vlaggenschepen worden gereviewd met het mes op tafel en dat overleeft alleen de Ultra. Wij zetten wat stekelige reviews op een rij.

Samsung Galaxy Note 20 kapot gereviewd

In het eerste filmpje zien we hoe het bekende Engadget alle verschillen tussen de reguliere editie en de ‘Ultra’-versie vakkundig op een rij zet. Hier komt de reguliere editie niet best vanaf.

Eerste gebruikservaring Samsung Galaxy Note 20 ook teleurstellend

Het eveneens bekende Amerikaanse The Verge heeft beide toestellen anderhalf uur getest. Ook hier kwam de standaard-uitvoering niet goed in naar voren.

Geschreven pers haast nog grover

De geschreven pers heeft de inkt vandaag ook diep in azijn gedoopt voor de reviews.

Digitaltrends is redelijk neutraal en concludeert dat de prijs/kwaliteit verhouding niet goed is en dat je beter tot volgend jaar kunt wachten..

BGR is het meest venijnig. Zij koppen dat ze een manier hebben om $ 999,- op de nieuwe vlaggenschepen te besparen. Het advies is voor de hand liggend… open de bestelpagina, bekijk de specificaties en druk op het kruisje. Dan waren wij gisteren nog mild.

Hopelijk heeft Samsung nog een konijn in de hoge hoed, want dit lijkt, net als de Note S20, geen verkoopsucces te gaan worden.