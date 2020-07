Samsung Galaxy Note 20 onthulling in zicht

Tijdens Samsung Galaxy Unpacked zal onder meer de onthulling van de Galaxy Note 20 zijn.

Het is officieel. Samsung heeft bekendgemaakt wanneer Galaxy Unpacked 2020 gaat plaatsvinden. Op 5 augustus is het zover. Vanaf 16:00 kunnen we vanuit Nederland inschakelen in een livestream van de Zuid-Koreaanse techgigant.

Samsung zegt nieuwe toevoegingen aan het Galaxy-ecosysteem te gaan presenteren. In de praktijk weten we dat we de onthulling van de Samsung Galaxy Note 20 kunnen verwachten. Ook zal de Galaxy Z Flip 5G vermoedelijk uit de doeken worden gedaan. De Galaxy Note is traditioneel gezien het tweede vlaggenschip van het merk. In de eerste helft van het jaar komt Samsung altijd met een nieuwe Galaxy S.

In verband met de coronacrisis is het Samsung Galaxy Unpacked een digitaal evenement. Normaal gesproken is het een enorme show, met duizenden mensen gevuld in een zaal. Voor de gewone consument maakt het niets uit. Die keek altijd al naar een livestream. Het enige verschil is dat er nu geen publiek aanwezig is.

Over de Samsung Galaxy Note 20 is zo vlak voor de onthulling al het één en ander bekend. Het uiterlijk is geen geheim meer. Ook een deel van de specs liggen op straat. De livestream van Samsung Galaxy Unpacked is 5 augustus te zien op YouTube. Tevens zal er een livestream te vinden zijn op de website van Samsung.