Samsung Galaxy Note 20: vroege launch en S Pen bekeken [video]

Samsung maakt vaart met de Samsung Galaxy Note 20, S Pen is key. Kijk maar.

Tijdens Galaxy Unpacked presenteerde Samsung onder andere de nieuwe serie vlaggenschepen, de Samsung Galaxy Note 20 – serie. Nu blijkt dat men snel gaat lanceren en dat de S Pen nog beter geworden is. In de officiële demonstratievideo zie je de nieuwe mogelijkheden.

Samsung Galaxy Note 20 S Pen: dit kun je verwachten

Bij de nieuwe serie vlaggenschepen horen natuurlijk allerlei nieuwe functies. De S Pen blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. In dit filmpje zie je wat je met de S Pen op jouw nieuwe smartphone kunt doen.

Hierbij moet je er wel even op letten dat sommige functionaliteiten pas optimaal zijn met het 5G-netwerk en dat is in Nederland nog niet overal beschikbaar.

Samsung Galaxy Note 20 vroeg uitgeleverd

Meestal zit er behoorlijk wat tijd tussen de presentatie van een nieuwe smartphone en het moment dat deze daadwerkelijk verkrijgbaar is. Dit jaar is anders, want de Koreaanse telefoongigant brengt twee versies van haar nieuwe release, de Note 20 en Note 20 Ultra al vanaf 28 augustus op de markt. Het toestel wordt als eerste uitgebracht in India. Het reguliere model kost zo’n $ 1.040,- ( EUR 885,-) en de Ultra gaat voor $ 1.400,- (EUR 1.193,-) over de toonbank.

Wanneer is Nederland aan de beurt?

Wanneer je de nieuwste vlaggenschepen hier in jouw handen kunt houden is nog niet bekend. Op de Nederlandse pagina van Samsung zien we alleen nog de mogelijkheid voor pre-orders. Opvallend is dat de prijzen voor pre-order in Nederland met een vanaf-prijs voor de Note 20 van EUR 949,- (4G) of EUR 1.049,- (5G) en EUR 1.299,- voor de Note 20 Ultra (alleen verkrijgbaar in 5G) beduidend hoger liggen dan in India. De hoge prijzen in combinatie met de negatieve recensies tot nu toe doen eens te meer de vraag rijzen of deze Note 20 een verkoopsucces zal blijken. Overigens zijn de vooruitzichten voor de Samsung Galaxy Z Fold 2 ook gematigd.

Foto: Samsung