Gelekte video Samsung Galaxy Z Fold 2 leidt tot kritiek

Wordt de lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 2 weer een drama?

Tijdens Galaxy Unpacked werd ook de nieuwe vouwbare smartphone, de Samsung Galaxy Z Fold 2 gepresenteerd. We merkten toen al op dat er sprake was van bijzondere belichting, waardoor details minder zichtbaar waren. Dat blijkt nu er een nieuwe video van de Fold 2 gelekt is zonder visuele trucage.

Dit is de Samsung Galaxy Z Fold 2 echt

Zonder allerlei montages en achtergronden biedt de Fold 2 toch een andere kijkervaring, om het eens voorzichtig te zeggen. Kijk maar.

Helaas werden deze onbewerkte beelden minder enthousiast ontvangen.

Kritiek op Samsung Galaxy Fold Z 2

Tijdens de officiële presentatie viel het vooral op dat de vouwnaad in het midden niet of nauwelijks te zien was. In werkelijkheid blijkt dit nu heel anders. Sterker nog, veel andere bekende tech-twitteraars geven aan dat zij het ontwerp zeker mooi vinden en dat Samsung met het buigbare glas goede stappen heeft gemaakt. Toch is de brede vouwnaad die zo goed zichtbaar blijft voor velen een kritiekpunt.

Als het alleen een esthetisch punt is valt ermee te leven. We weten echter uit lancering van de eerste vouwbare smartphone dat het scharnier een cruciaal punt is om veel ellende te voorkomen. Ook hier zien we dat er veel ruimte ontstaat op het scherm als je het toestel open of dicht vouwt.

Hoe succesvol zal de lancering worden?

Uiteraard is het niet te hopen dat Samsung dezelfde problemen tegemoet gaat als tijdens de lancering van de eerste vouwbare smartphone, maar men is er toch niet helemaal gerust op. Daarnaast blijft het angstvallig stil over de prijs. Nu de eerste serie vanaf EUR 1.449,- verkocht wordt zal de prijs voor de nieuwe versie niet mals zijn. Het zou dan ook zomaar kunnen dat ook deze smartphone, na de Galaxy S en waarschijnlijk de Galaxy Note, geen groot verkoopsucces wordt. We weten meer na 1 september, want Samsung kondigt aan dat zij op 1 september met meer informatie over deze vouwbare smartphone komt.

Foto: Samsung