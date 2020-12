Groot nieuws: Samsung brengt deze lijn smartphones toch in 2021

Ondanks dit nieuws komt de S-Pen naar de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Er was nogal wat rumoer rondom Samsung. Naast de vervroegde release van de S21 serie ging het vooral om de Samsung Galaxy Note. Deze zou in 2021 stoppen. Samsung heeft nu voor het eerst op de geruchten. Dit betekent goed nieuws voor de Note-liefhebbers.

Samsung ontkent einde Samsung Galaxy Note-serie

Er werd al een aantal keer gehint op het einde van de Samsung Galaxy Note serie. Officiële communicatie vanuit de telecomgigant bleef echter uit. Nu heeft heeft een official op basis van anonimiteit met het Koreaanse nieuwsmedium Yonhap gesproken. Hij meldt dat men wel degelijk een release van de Galaxy Note voor 2021 voorbereidt.

Samsung breidt inzet S-Pen uit

Eerder op de dag liet de baas van de mobile-tak Roh Tae-moon weten dat de S-Pen, die tot voor kort exclusief aan de Galaxy Note werd gekoppeld, breder ingezet gaat worden en ook gebruikt zal kunnen worden met andere devices. Hierdoor werd de aanname dat de Note verleden tijd zou worden sterker, maar in de eerste reactie ontkent men dit gerucht nu.

Wanneer kunnen we nieuwe Note’s verwachten?

Ondanks dit goede nieuws voor liefhebbers van de Note-serie levert de ontkenning wat vragen op. Zo is er voor na dit jaar nog niets bekend gemaakt. Bovendien is de vraag welke toegevoegde waarde de Note brengt als de andere devices zoals de S-serie en Fold-vlaggenschepen een upgrade krijgen. Tot nu toe is over de Note voor 2021 nog niets bekend. De Note-serie bestaat sinds 2011 en sindsdien was de release steeds in het najaar. Nu we de vervroegde release van de S-serie al in januari mogen verwachten ligt het voor de hand dat ook komend jaar de Samsung Galaxy Note-serie na de zomer onthuld zal worden.