Wederom slecht nieuws voor de Samsung Galaxy Note serie - Apparata

Foto: Samsung Galaxy S20 FE

Bronnen bevestigen wat al eerder werd gesmiespeld: Samsung gaat een streep door de Galaxy Note serie zetten.

Er komen wederom berichten naar buiten over de Galaxy Note-serie. De grote broer van de vlaggenschip S-serie gaat namelijk het loodje leggen. Dat werd eerder deze maand al een keer geroepen en nu horen we bevestigingen van dat gerucht. Samsung gaat de Galaxy Note smartphones opsplitsen over haar andere series.

Samsung Galaxy Note serie wordt opgelost

Het Zuid-Koreaanse AjuNews schrijft dat Samsung de Galaxy Note reeks gaat opdoeken (via AndroidAuthority). Dat zou alles te maken hebben met de S-Pen, de stylus die alle Notes verrijkte. Volgens de geheime bronnen verhuist de S-Pen binnenkort naar de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy S21 Ultra. Dat gerucht hoorde we ook al eerder. Die eerste komt volgens hetzelfde medium in juni van 2021 uit.

Wat heeft dat met de Galaxy Note te maken? Nu, eigenlijk onderscheidde de Note reeks zich op twee manieren van de ‘gewone’ S-toestellen. Enerzijds was dat de S-Pen en anderzijds een groter scherm.

Als de S-Pen in de Z Fold 3 en S21 Ultra te vinden is, valt die onderscheidende factor al af. Wat betreft grotere schermen is het ook vrij simpel: niemand wil nóg grotere smartphone schermen. De Galaxy S20 Ultra was al een breinbrekende 6.9-inch. Hoe vele groter zou de Samsung Galaxy Note 21 dan wel niet moeten worden?!

Kortom, de Galaxy S-serie en Z Fold-toestellen nemen rustig aan de onderscheidende factoren van de Galaxy Note over. Zeker als je naar de verwachtingen van de Galaxy S21 Ultra kijkt; dat zou inclusief S-Pen simpelweg een Note 21 kunnen zijn. Waarom zou men dan nog voor die laatste kiezen?!