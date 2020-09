Dit is de Samsung Galaxy S20 Fan Edition [video] - Apparata

De prijs van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition is ook gelekt en dat valt toch tegen.

We konden al eerder melden dat er voor de Samsung Galaxy S20 serie geen ‘Lite’ versie komt, maar dat men een alternatief biedt met de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Deze wordt tijdens een volgend Unpacked-event gepresenteerd, maar inmiddels zijn de eerste beelden en prijs gelekt. Wij zetten de zaken op een rij.

Dit is de Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Nadat we eerder al de specificaties van de komende Fan Edition konden delen volgen nu de eerste beelden. Via YouTube lekte namelijk een complete hands-on beschrijving. Uiteraard laten wij deze zien.

Zoals wij al eerder constateerden lijkt het een goed alternatief voor mensen die een beperkt budget willen besteden, maar toch een premium ervaring willen hebben. Veel hangt natuurlijk af van de prijs, maar ook daarover is gelekt.

Dit gaat de Samsung Galaxy S20 Fan Edition kosten

Het doorgaans goed geïnformeerde Winfuture wist te melden dat de 4G-versie EUR 699,- gaat kosten en dat daar voor de 5 G-versie nog 100 euro bij komt.

Wordt deze smartphone een verkoopsucces?

Die prijsstelling is opvallend hoog. Zo is deze prijs 50 euro hoger dan die van de S10-Lite (uiteraard vergeleken we de 4G-versie). Ook is de Samsung Galaxy S20 in 5G-versie nu (al) in de aanbieding voor EUR 869,- en biedt men al 5G-mogelijkheden vanaf EUR 379,-. Daar komt bij dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, de 4G-versie volgens Winfuture in Europa toch uitgerust wordt met een Exynos 990 processor. Daarmee lijken de argumenten om deze Fan Edition aan te schaffen minder overtuigend dan ik eerder inschatte en is het raadzaam eerst alle opties goed te vergelijken.