Samsung Galaxy S21 is verrassend goedkoop om te maken - Apparata

Samsung heeft de productiekosten van de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra aanzienlijk weten te verlagen. Zo hebben ze dat gedaan.

Uit cijfers van onderzoekers bij Counterpoint Research blijkt dat de Samsung Galaxy S21-serie verrassend goedkoop is om te produceren. Ondanks de flinke sprongen vooruit qua processor (7nm naar 5nm), gaan de algehele kosten met tot wel 13% achteruit. Hoe kan Samsung betere smartphones maken voor minder geld?!

Samsung Galaxy S21 productiekosten

De Samsung Galaxy S21-serie heeft productiekosten die variëren van tussen de $400 en $600. Om dat te vergelijken, de nieuwe 128GB Galaxy S21 Ultra kost met $533 ongeveer 7% minder dan de Galaxy S20 Ultra. De S21 en S21+ kosten 12 à 13% minder om te maken.

Dat heeft volgens de onderzoekers onder andere te maken met het feit dat 5G voortaan in de eigen Exynos-SoC gebakken zit. Er zijn geen losse onderdelen nodig om de nieuwe cellulaire verbinding mogelijk te maken. In totaal zou Samsung voor 63% aan eigen onderdelen gebruiken, wat de kosten flink terugdringt.

In totaal bespaart Samsung voor de Galaxy S21 Ultra zo’n $40 aan productiekosten. Een groot deel daarvan is besparing op de ‘inhoud van de doos’. Ofwel, de oplader die Samsung voortaan niet meer meelevert. Dat scheelt het Zuid-Koreaanse bedrijf weer ruim $8.

Foto via Counterpoint Research

Ook onder andere het display, het geheugen, 5G-componenten en de sensoren kosten dit jaar minder. Alleen op het gebied van connectiviteit en het waterdicht maken van de S21 Ultra betaalt Samsung ietsje meer dan voorheen.

Hoewel het medium niet veel verder in detail treed over de Galaxy S21 en S21+, legt het wel uit dat deze twee modellen echt gemaakt zijn om geld te besparen. Samsung geeft ze bijvoorbeeld geen Time of Flight-sensor meer mee, terwijl de displays een lagere ppi hebben.

Al met al heeft Samsung de productiekosten van de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra flink teruggedrongen om beter te kunnen concurreren met de rest. Er zou een zware wereldwijde concurrentiestrijd gaande zijn en dan zou het belangrijk zijn om zo goedkoop mogelijke premium-toestellen te maken. Dat lukt Samsung vooralsnog kennelijk hartstikke goed, want ze blijven de smartphonemarkt domineren.