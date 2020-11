'Samsung Galaxy S21 krijgt nieuwe manier van inloggen' - Apparata

Foto @Galaxy S20

Samsung komt volgens insiders voor de Galaxy S21 met een nieuwe manier van biometrische beveiliging: stemontgrendeling. Nou ja, nieuw…

De aankomende Samsung Galaxy S21 krijgt vermoedelijk een ‘nieuwe’ vorm van biometrische beveiliging. Het gaat om de introductie van stemontgrendeling. Het zou een leuke toevoeging zijn aan de selectie van biometrische beveiliging. Voor de Galaxy S21 en later ook oudere Samsung smartphones.

Samsung Galaxy S21 krijgt stemontgrendeling

Volgens SamMobile komt de Samsung Galaxy S21 standaard met stemontgrendeling, ingebakken in One UI 3.1. Later zouden ook oudere Samsung smartphones die vorm van biometrische beveiliging krijgen. Voorheen had Samsung al een vergelijkbare feature; de slimme assistent Bixby kon een Samsung phone al ontgrendelen met ‘Hi Bixby’.

Bixby

Dat is dan ook gelijk de kleine kanttekening. De slimme assistent van Samsung zou wederom het fundament voor de stemontgrendeling zijn. Sterker nog, de feature gaat naar verluidt Bixby Voice Unlock heten.

Ofwel, gebruikers moeten de slimme assistent gebruiken om van de feature gebruik te kunnen maken. Dat in tegenstelling tot alle andere biometrische beveiligingen, waarbij je zonder verdere toeters en bellen je telefoon kunt ontgrendelen.

Hoe dan ook, naar verwachten zullen de meeste gebruikers het bij de vingerafdrukscanner of gezichtsontgrendeling houden. Stemontgrendeling is immers helemaal niet zo veilig, dus waarom zou je een gloednieuwe Galaxy S21 zo losjes beveiligingen als er betere, handigere alternatieven zijn?

We zullen ergens volgend jaar weten of Samsung inderdaad stemontgrendeling naar de Galaxy S21 serie brengt. Over diens releasedatum heers veel onduidelijkheid. De specs van het aankomende toestel liggen daarentegen wel al op straat.