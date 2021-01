Samsung Galaxy S21 vs Xiaomi Mi 11 - Nieuwe flagship killer - Apparata

De Samsung Galaxy S21 en Xiaomi Mi 11 hebben beide een Snapdragon 888, maar daar houden de overeenkomsten op. Er is een nieuwe flagship killer.

In onze voorgaande vergelijkingen met de Samsung Galaxy S21 had de smartphone altijd één voordeel. De gloednieuwe processor, buiten Europa een Snapdragon 888, binnen Europa de Exynos 2100. Er zijn namelijk nog nauwelijks toestellen die de nieuwe chipset hebben. Om het dit keer iets eerlijker te maken vergelijken we de Galaxy S21 met de Xiaomi Mi 11, die (zo werd vandaag bekend) officieel naar de Benelux komt.

Samsung Galaxy S21 vs Xiaomi Mi 11

Voor het eerst in onze Galaxy S21 vergelijkingen hebben we twee toestellen met de Snapdragon 888 (of diens iets slechtere equivalent). Daar houden de overeenkomsten daarentegen alweer op.

De Xiaomi Mi 11 is eigenlijk in ieder opzicht beter of net zo goes als de Samsung Galaxy S21. Die eerste heeft namelijk een groter, scherpen (gebogen) scherm. Hij heeft dezelfde hoeveelheid RAM en opslagruimte maar een 12GB optie als high-end alternatief.

Xiaomi levert de Mi 11 met een 108MP camera-setup en een dubbel zo scherpe selfie-camera. En als kers op de taart domineert Xiaomi Samsung als het om accu-specs gaat. De batterij is 600mAh groter (al trekt het grotere scherm ook meer juice), hij laadt met meer dan dubbel zoveel Watt op en kan ruim drie keer zo snel draadloos opladen.

Dat alles is leuk en aardig, maar het is doorgaans de prijs die de doorslag kan geven. Hoewel alle specs officieel door Xioami bekendgemaakt zijn, is de prijs dat nog niet. Als we de Chinese prijs daarentegen omrekenen komen we op de onderstaande prijs uit. Ook al besluit Xiaomi in Europa meer voor de Mi 11 te vragen dan in het thuisland, dan nog is er een speling van ruim €300 tussen de twee toestellen.

Kortom, het moet wel heel gek lopen wil de Xiaomi Mi 11 niet de betere prijs/specs verhouding leveren vergeleken met de Samsung Galaxy S21.

Check de volledige vergelijking hieronder. Alleen de prijs van de Mi 11 is nog niet officieel, dus houd daar rekenening mee!