‘Samsung Galaxy S23 FE komt dit seizoen uit’

De Samsung Galaxy S23 FE komt er nu dan toch echt aan. Althans, zeggen hardnekkige geruchten van insiders die doorgaans goed ingevoerd zijn in de wereld van Samsung.

Hij komt, hij komt (of niet)

De Koreanen van het grootste bedrijf in Zuid-Korea zijn absolute marktleiders op het gebied van Androidtelefoons, waardoor het goed is om te kijken welke richting Samsung op beweegt. Op technische vernieuwingen die op Samsung telefoons te vinden zijn, zal je daarna vaak ook op andere telefoons aantreffen.

En de nieuwe betaalbare Fan Edition (FE) versie van het vlaggenschip Samsung Galaxy S23, de Samsung Galaxy 23 FE, belooft weer uit te pakken, al overheerst het conservatisme. Nu de jaren van de pandemie voorbij zijn en de Chinese concurrenten Samsung dicht op de hielen zitten, moet de smartphonefabrikant in deze moordende concurrentiestrijd, alles op alles zetten om de pole position te behouden. Want er kan maar één nummer 1 zijn.

Komt er een Samsung Galaxy S23 FE? Bron: Samsung via Hankooki.com

Komt de Samsung Galaxy S23 FE of niet?

Er doen vele geruchten de ronde over de Samsung Galaxy 23 FE. Variërend van de hardwaresamenstelling, tot zelfs het gerucht dat deze helemaal niet bestaat en dat Samsung dit model niet uit zal brengen. Dit laatste, omdat er, na de flop van de Samsung Galaxy S21 FE, nooit een Samsung Galaxy S22 FE heeft bestaan. Smartphone-goeroe Yogesh Brar tweette een tekst met deze strekking eind maart 2023. “there is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumors have been pointing.”

Maar dit wordt dan weer tegengesproken door het Zuid-Koreaanse dagblad Hankooki. Volgens deze publicatie komt er wel degelijk een Galaxy S23 FE, en zal deze in augustus of september van dit jaar uitkomen. Aangezien zij als Zuid-Koreanen dichter bij het vuur zitten dan een buitenlandse goeroe, nemen veel waarnemers dit serieus. Ook, omdat veel Samsung fans gezien de torenhoge inflatie op zwart zaad zitten en dit goedkopere model dringend gewenst is. En er ligt bij de Koreaanse certificeringsautoriteit een aanvraag voor een toestel dat veel weg heeft van wat we verwachten van de S23 FE.

Samsung Galaxy 23 FE ipv Galaxy A74

De geplande Samsung Galaxy A74 zou in plaats hiervan sneuvelen, aldus het genoemde Hankooki-artikel. De verkopen van de voorganger A73 verliepen (naar Samsung-begrippen) met 3 miljoen stuks namelijk niet denderend. Omdat de A7-serie ook andere productlijnen kannibaliseert, wil Samsung daarom volgens insiders een einde aan deze productlijn.

En, anders dan in 2022, zijn er in 2023 geen tekorten aan halfgeleiders meer, waardoor de Samsung-fabrieken zonder problemen onafzienbare hoeveelheden smartphones van de lopende band kunnen laten rollen. In 2022 focuste de enorme chaebol zich logischerwijs op de meer lucratieve premium-modellen. Dat hoeft in 2023 niet meer.

Het Samsung-hoofdkwartier. Alleen hier is bekend hoe de Samsung Galaxy 23 FE er precies uit komt te zien…

Release deze zomer of eerste herfstmaand

Zowel Hankooki als andere bronnen noemen de maanden juli tot en met september als het launch window voor deze nieuwste Samsung telg. Maar dan niet in alle regio’s. In sommige andere landen zal de smartphone pas begin 2024 verkrijgbaar zijn.

De verkoopprijs van de voorganger S21 FE lag rond de 700 dollar. Aangezien sindsdien de inflatie hard heeft toegeslagen zal de prijs van de opvolger Samsung Galaxy S23 FE hier zeker niet onder liggen, verwachten waarnemers.

Slechtere chipset en camera dan de S23…

Om te voorkomen dat de nieuwste FE het vlaggenschip kannibaliseert, zal de chipset en de cameraset minder goed zijn dan die van de veel duurdere S23. Kopers moeten het doen met de oudere Exynos 2200 chipset. De S23 heeft de veel betere Snapdragon 8 Gen 2 chipset.

Leaker TechReve meldde op Twitter het volgende:

Exynos2200- 6.4 Gbps LPDDR5 6/8 GB RAM- UFS 3.1 128GB/256GB- Front camera: 12 MP 1.12um- Wide-angle camera: Wide-angle 50 MP 1.0um GN3- 3x telephoto camera: 8 MP 1.0um Hi-347- Ultra wide-angle camera: 12MP 1.12um IMX258

Ook de sensor van de Samsung Galaxy 23 FE is slechter, met 10 MP in plaats van de 50 megapixel van de S23. Maar dat kan je ook verwachten, gezien de veel lagere prijs.

Tot slot worden door leakers 128GB of 256GB genoemd voor opslag, plus nog eens 6GB of 8GB RAM.

Toch nog troostprijs voor Samsung Galaxy 23 FE

Is alles aan de Samsung Galaxy S23 FE slechter of hooguit gelijk aan die van het duurdere neefje? Het antwoord: nee, er is één uitzondering. Want als de geruchten kloppen, gaat de S23 FE (voor Samsung-begrippen) werkelijk een joekel van een batterij krijgen. Met 4500 Wh opslagcapaciteit, en 25 watt laadsnelheid, mogelijk zelfs met draadloze laadmogelijkheid, zal je niet snel met een lege telefoon komen te zitten.

Misschien een schrale troost voor de Samsung fan die echt het beste van het beste wil hebben, maar geen S23 Pro of Ultra kan betalen. Maar het goede Samsung update beleid en de vertrouwde gepolijste kwaliteit van Samsung modellen, die blijven natuurlijk.