Samsung Galaxy S23 verbetert fouten S22

Erg vernieuwend is de Samsung Galaxy S23 niet, maar technisch is deze telefoon een stuk verbeterd en kent deze behalve de forse prijs, eigenlijk geen zwakke punten.

De Samsung S23 (voorgrond) en S23 Plus. Bron: screenshot Samsung.com

Solide toestel zonder zwakke punten

Het lijkt erop dat de smartphone zoals wij die kennen een beetje uitontwikkeld is. Althans, dat zou je zeggen als je kijkt naar wat de diverse fabrikanten aan vernieuwingen brengen. Een iets beter lensje, een wat grotere batterij en een hogere laadsnelheid. Daarmee heb je de verbeteringen in 2023 wel zo’n beetje opgesomd. Het komt allemaal redelijk overeen met de verwachtingen.

Dan gaat het belangrijker worden of je een goede, solide telefoon hebt met een prettige gebruikservaring. En wat dat betreft zit je met de Samsung Galaxy S23 goed. Zoals we van Samsung gewend zijn is het een solide, gebruiksvriendelijk en harmonisch samengesteld toestel waar je in het dagelijks gebruik altijd op kan rekenen.

Samsung Galaxy S23, de voornaamste veranderingen

Qua ontwerp lijkt de Samsung Galaxy S23 in grote lijnen op de voorganger, met wat subtiele wijzigingen. Onzichtbaar is dat het scherm gemaakt is van de sterkere glassoort Gorilla Glass Victus 2. De enige verandering is dat er nu niet een grote “puist” is voor alle lenzen samen, maar elke lens zijn eigen ring heeft. Ook is het toestel kleiner, waardoor je het makkelijker in je zak kan stoppen

Vergeleken met de S22 heeft de Samsung Galaxy S23 een iets grotere batterij, met 3900 mAh. De laadsnelheid, met 25 watt via de USB-poort en 15 watt draadloos, is ongewijzigd gebleven. Je kan kiezen tussen 128 of 256 GB intern geheugen. Geen heel spectaculaire veranderingen dus.

Wil je een telefoon die veel sneller oplaadt? Dan zal je voor een van de duurdere varianten moest gaan, zoals de Plus of de Ultra. Deze bereiken laadsnelheden van 45 watt. Deze lage laadsnelheden zijn wel een dingetje waar Samsung, om maar niet te spreken over Apple, het laat afweten tegen de Chinezen.

Binnenin een flink betere chipset

De grootste verandering zit binnenin. De nieuwe chipset van de Samsung Galaxy S 23 maakt gebruik van Qualcomms topproduct, de Snapdragon 8 Plus Gen 2. Deze is gebouwd op het 4 nm proces van TSMC. Meer kracht in een kleiner formaat dus. Ook is deze chipset veel zuiniger, waardoor je veel langer plezier hebt van de batterij dan bij de voorganger.

Het gevolg is dat de chipset alle andere concurrenten achter zich laat en alleen op de Geekbench 6 test de Apple iPhone 14 Pro voor zich moet dulden. Op de 3DMark en PCMark testen verslaat Samsung alle concurrenten, inclusief Apple, ruim.

De puntjes op de i van de Samsung Galaxy S23

Dagelijkse taken gaan snel en soepel met deze zeer krachtige hardware. Ook de connectiviteit is industriestandaard en marktleidend. Met Android 13 geïnstalleerd en vier updates in het vooruitzicht, kan je met deze telefoon tot 2027 toe.

In de Verenigde Staten is deze telefoon te verkrijgen voor 800 dollar. In de Europese Unie betaal je aanzienlijk meer, tot duizend euro. Dat maakt de Samsung Galaxy S23, zoals altijd bij Samsung, een solide keus, waar wel een prijskaartje aan hangt. De specs vind je hier.