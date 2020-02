Samsung kan schermen nog vaker laten dubbelvouwen

Eén keer dubbelvouwen is volgens Samsung voor watjes.





Tijdens het Upacked event van dinsdagavond onthulde Samsung hun nieuwe opvouwbare smartphone, de Galaxy Z Flip. De technologie achter de smartphone (en de fragiele Galaxy Fold) is daarbij behoorlijk revolutionair, maar Samsung is nog niet klaar met innoveren. Volgens Samsung’s president van de mobile division kunnen Samsung vouwbare schermen namelijk nog veel meer.

Tijdens een persconferentie laat Samsung-topman Roh Tae-moon weten nog een hoop lekkers achter de hand te hebben als het om vouwbare smartphones gaat (via KoreanHerald). “Technologisch gezien zijn we in staat om smartphones te maken die nog veel vaker kunnen dubbelvouwen. Het is belangrijk dat de vouw-technologie iets toevoegt voor de consument.”

Het is niet helemaal duidelijk wat Roh bedoelt met ‘veel vaker dubbelvouwen’. De fantasie gaat al snel een wandeling nemen bij zo’n statement. Ik denk al gelijk aan een 20-inch tablet dat je meerdere keren kunt dubbelvouwen tot broekzakformaat.

Het is aannemelijker dat Roh refereert naar een bijvoorbeeld een drieluik waarbij een toestel dus technisch gezien meerdere keren dubbelvouwt. Wellicht dat Samsung – eventueel in combinatie met een diamanten bovenlaag – het wel in zich heeft om een origami-smartphone te produceren, maar voorlopig zit dat er in elk geval nog niet in.

Volgens de Zuid-Koreaan is de bottleneck op het moment niet de technologie, maar de software. “Het is ook belangrijk dat er een ecosysteem bestaat waarbij genoeg content en services beschikbaar zijn voor opvouwbare toestellen.”

Hij ziet de toekomst daarbij zonnig in voor vouwbare toestellen en voorspelt mooie dingen: “Ik zie een toekomst voor me waarin mensen gemakkelijk grote schermen met zich mee kunnen dragen die (onbeperkt hoeveel keer) opgevouwen kunnen worden.”