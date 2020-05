Samsung onthult ‘onhackbare’ smartphone

Dit moet je weten over deze super veilige nieuwe smartphone van Samsung.

Tegenwoordig zijn er zoveel manieren om je apparaat, bestanden en accounts te beveiligen. Het begint met een goed wachtwoord, maar ook 2FA is essentieel om de boel dicht te houden voor criminelen. Wie echt zijn smartphone op slot wil hebben kan nu bij Samsung terecht.

Samsung heeft namelijk in samenwerking met SK Telecom een super veilige smartphone voor de Zuid-Koreaanse markt aangekondigd. Het ’s werelds eerste 5G smartphone met een Quantum Random Number Generator (QRNG). Dit betekent dat er willekeurige nummers worden gegeneerd om de veiligheid van toepassingen op de smartphone te waarborgen. Het toestel luistert naar de naam Samsung Galaxy A Quantum.

De Galaxy A Quantum is niet van de grond af opgebouwd. In de basis is deze smartphone een Samsung Galaxy A71 5G. Met de toevoeging van QRNG is deze telefoon zo goed als onmogelijk te hacken. Dat zijn overigens woorden waar je voorzichtig mee moet zijn. Hacken en onmogelijk in één zin? Er zullen ongetwijfeld experts zijn die daarom lachen. De QRNG-techniek heeft een eigen piepkleine 2.5mm bij 2.5mm chipset in de smartphone. De chip wordt gelezen aan de hand van LED- en een CMOS-sensor.

De nieuwe Samsung Galaxy A Quantum is vanaf 22 mei te koop in Zuid-Korea. De smartphone van Samsung kost er KRW 649.000. Dat is omgerekend zo’n 488 euro.