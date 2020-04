Samsung Galaxy S20 en 5G in problemen

Smartphone-reus Samsung zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen.

Met de Samsung Galaxy S20 – serie dacht Samsung goud in handen te hebben. Helaas blijken problemen met het toestel en het Coronavirus roet in het eten te gooien. Wij zetten de ontwikkelingen op een rij.

5G-functionaliteit nog niet nodig

Samsung voorziet dat het Coronavirus ook impact gaat hebben op de uitrol van 5G-technologie. Dit komt vooral omdat men verwacht dat veel providers de dure investeringen in netwerken uitstellen. Dit heeft uiteraard weer gevolgen voor de rest van de markt. Zo ziet men nog maar een beperkt aantal apps waar 5G echt toegevoegde waarde voor heeft en is men bang dat consumenten door de crisis minder te besteden hebben en dus niet direct voor een dure en nog vrijwel nutteloze 5G-smartphone zullen kiezen

Smartphone-verkopen vallen tegen

Ook houdt Samsung rekening met zwaar tegenvallende verkoopcijfers en ook hier klinkt Corona als grote boosdoener door in de toelichting bij de gepresenteerde cijfers. Samsung verwacht een scherpe daling in de verkoop van smartphones en daardoor teruglopende omzetten. Dit niet alleen voor de eigen Samsung S20 serie, maar ook in de diverse onderdelen-devisies aangezien Samsung ook onderdelen maakt voor andere partijen.

Problemen met Samsung Galaxy S20 serie

Naast deze algemene problemen heeft het bedrijf ook nog een eigen probleem dat de winst zwaar zal drukken. De Samsung Galaxy S20 serie dreigt namelijk een zorgenkindje te worden in plaats van het gedroomde innovatieve succes. We zien namelijk dat de reguliere Galaxy S20 op de hielen wordt gezeten door de nieuwe iPhone SE. Voor de Samsung Galaxy S20 Utra stapelen de problemen zich ook op.

Moeten we medelijden hebben met Samsung?

Het bovenstaande slechte nieuws komt uit een toelichting op de kwartaalcijfers. Samsung heeft daarbij aangegeven dat de vooruitzichten zo onzeker zijn dat ze geen vooruitzicht willen delen voor het resultaat over heel 2020. Toch is medelijden niet direct nodig, want in het eerste kwartaal schreef de Koreaanse techreus een winst van 5,3 miljard dollar, ruim 3,5% meer dan in het eerste kwartaal van 2019.

Daarnaast verwacht men dat andere divisies van het bedrijf, zoals de divisie die geheugenchips en processoren maakt, kunnen profiteren van het Coronavirus. Het concern verwacht namelijk dat het thuiswerken een ‘blijvertje’ is en dat daardoor ook op lange termijn toenemende vraag naar deze producten in computers en zakelijke datacenters zal blijven.

Bron: CNN Business