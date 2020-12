Kan de Samsung Galaxy S21 op tegen de volgende iPhone? - Apparata

De eerste testen voorzien een lastige competitiestrijd tussen de volgende paradepaardjes van Apple en Samsung.

Voor veel mensen is de kerstperiode aangebroken, maar ondertussen zijn de grote smartphone-fabrikanten alweer druk bezig met hun releases voor volgend jaar. Een van de onderwerpen van de strijd zal tussen de processoren gaan.

Samsung Galaxy S21 en andere vlaggenschepen krijgen snelle processor.

De Snapdragon 888 is de komende chip van Qualcomm die in de meeste vlaggenschepen voor 2021 gebruikt zal worden. Ook de Samsung Galaxy S21 zal dit paradepaardje in bepaalde markten krijgen. Inmiddels voerde men de Geekbench test voor deze processor uit.

De performance van de processor is indrukwekkend. Het reguliere vermogen van de processor is 25% sneller en de grafische processor wint zelfs 35% ten opzichte van de huidige generatie Snapdragons.

iPhone processor sneller dan Samsung’s Qualcomm Snapdragon 888

Wie deze cijfers echter vergelijkt met die van de nieuwste Apple processoren komt tot een verrassende conclusie. Per core scoorde de Snapdragon 888 1.135 en voor multicore liep de prestatiemeter op tot 3.794. De A14 processor van Apple die je in de iPhone 12 Pro vindt noteert echter respectievelijk 1.604 en 4.187. Ook de A13 (uit de iPhone 11 Pro) versloeg de nieuwste Snapdragon op multicore-performance. Ook voor de grafische component waren de cijfers met 86fps indrukwekkend maar niet goed genoeg om de chips van de iPhone 12, 11 en iPhone SE te verslaan. Dit resultaat is iets minder dan we op basis van eerdere testen verwachtten.

Toch is daarmee de strijd tussen Apple en Samsung nog niet gestreden. De Geekbench-test meet namelijk het piekvermogen, terwijl het voor gebruikers draait om het duurvermogen in combinatie met de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is. Wanneer Qualcomm het verbruik tussen 4 en 4.5 W weet te houden zal zij de slag om de smartphone alsnog kunnen winnen van iPhone’s A13 en A14. Bovendien heeft de nieuwste Snapdragon verbluffende camera-eigenschappen.

Samsung populair, dus moet je snel scoren

Of Samsung nu de beste papieren heeft of niet, de smartphone zal ongekend populair zijn. Gezien de snelle lancering van het nieuwe paradepaardje van Samsung (op 14 januari), zal er weinig tijd zijn om het toestel in de voorverkoop te scoren. Volgens de laatste info zelfs minder dan een week. Snel jouw slag slaan kan dus op de lijst met goede voornemens als je de nieuwste Samsung Galaxy bij eerste gelegenheid wilt hebben.

Bron: T3.com