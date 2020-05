Schaamteloze Apple Watch kopie kost je nog geen 50 euro

Wel de lusten, niet de lasten? Deze Apple Watch kopie is een stuk goedkoper dan het origineel.

Hoe trek je als relatief jong merk de aandacht? Door het werk van de grote jongens te kopieëren natuurlijk. Dat is precies wat ze bij het Chinese Realme doen. Dit jonge bedrijf is nog maar twee jaar actief. Inmiddels is Realme ook gevestigd in Europa, maar doet vooral in landen als India goede zaken. Naast smartphones verkopen ze ook accessoires zoals oortjes en.. een eigen Apple Watch.

Het bedrijf zelf zal zijn handen in onschuld wassen. Kijk je echter naar het ontwerp (en de naam) van de Realme Watch dan kun je maar één ding concluderen. Dit is een schaamteloze Apple Watch kopie en ze denken er nog mee weg te komen ook.

Goed, maar wat is dit dan precies? De Realme Watch is een 1.4-inch LCD slim horloge en werkt met een resolutie van 320×320 pixels. Realme levert de smartwatch op Android en is vooral gericht op sportief gebruik. Als je de Watch koppelt aan je smarthphone kun je onder andere de camera en muziek bedienen van je smartphone vanaf het slimme horloge. Op een volle batterij gaat de Watch ongeveer zeven dagen mee.

Het apparaatje gaat verder dan alleen een goedkope rip-off zijn van Apple. Zo kun je er wel degelijk nuttige dingen me. De Realme Watch is in staat om je hartritme te meten. Ook kun je met dit horloge de zuurstof in je bloed meten.

De grote verrassing zit hem in de prijs. Waar een Apple Watch een deftig prijskaartje heeft van enkele honderden euro’s, verkoopt Realme deze Watch in India voor 3.999 roepie. Dat is omgerekend zo’n 48 euro. De Realme Watch is vanaf 5 juni verkrijgbaar.