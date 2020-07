Slaat goedkope OnePlus Nord de plank volledig mis?

De filosofie achter de OnePlus Nord is niet waarom we zo van het merk houden/hielden.

OnePlus kondigde begin deze week eindelijk de goedkopere OnePlus Nord aan. De daaropvolgende teaser gaf ons de eerste (korte) beelden van het toestel. Maar in een interview met AndroidAuthority legt OnePlus mede-oprichter Carl Pei de filosofie achter het toestel uit. En die filosofie lijk het tegenovergestelde van wat je zou verwachten van de Chinese techgigant.

OnePlus Nord is voor.. de OnePlus fans?

OnePlus is met de OnePlus Nord, voorheen OnePlus Z genoemd, een ‘nieuwe’ richting in geslagen. Het is geen geheim dat de voormalige prijsvechter steeds duurder wordt en het luxe high-end segment bedient. OnePlus Nord gaat terug naar de roots van de jonge smartphone-maker. Maar met het statement van Carl Pei geeft het merk alleen maar toe een beetje de weg kwijt te zijn.

“Nu kunnen we veel meer klanten bedienen nu we naar een mid-range prijs gaan. Niet alleen tech-liefhebbers, maar ook een grote groep andere consumenten die eerder niet in staat waren om onze producten te betalen.” Maar Carl… ooit hadden jullie alleen maar producten voor die groep consumenten.

Met andere woorden, OnePlus is gewoon veel te duur geworden de afgelopen jaren. De groep consumenten die OnePlus’ producten zogenaamd niet kunnen betalen, konden zo’n 3 jaar geleden voor de (vermoedelijke) prijs van een OnePlus Nord nog een volledige ‘high end’ OnePlus kopen. Op basis van alle lekken is de Nord daarentegen geen topper zoals we ooit van OnePlus mochten verwachten. Dit wordt een smartphone met beperkte specs voor een beperkte prijs.

OnePlus is geen flagship killer meer

Daarmee bevestigt Pei wat collega Pete Lau eerder al suggereerde. Toen schreef ik dat OnePlus met een goedkopere lijn smartphones dus definitief het flagship killer imago heeft achtergelaten. Nu heeft het merk namelijk een mid-range smartphone voor mid-range prijs én een high-end smartphone voor high-end prijs. En om de flagship killer-identiteit te behouden, moet je een high-end smartphone voor mid-range prijs kunnen leveren. Die ambitie is OnePlus duidelijk verloren.

OnePlus kondigt aanstaande dinsdag 7 juli officieel de OnePlus Nord aan.