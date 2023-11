Gebruikers Snapchat kunnen voortaan in de app op Amazon shoppen

Amazon heeft aangegeven dat het reclames voor specifieke producten gaat draaien op Snapchat. Tot dusver niets bijzonders, zou je kunnen zeggen. Wat dit nieuwe partnerschap tussen de twee bedrijven anders maakt, is dat je niet meer naar je browser hoeft te gaan om de producten in de reclames te kopen. Voor het eerst is het namelijk mogelijk om de producten uit de reclames direct te betalen in de Snapchat app.

Vooralsnog alleen in de VS beschikbaar

Gebruikers van Snapchat buiten de VS moeten nog maar eens zien of zij ook de optie krijgen om via Snapchat Amazon producten te kopen. Het lijkt er namelijk op dat de optie vooralsnog alleen in de VS beschikbaar zal zijn. Daar heeft Amazon flink wat concurrentie van bijvoorbeeld TikTok. Die laatste is in de VS begonnen met het verkopen van producten via het eigen platform.

Amerikaanse gebruikers die via Snapchat willen shoppen, zullen in de app actuele prijzen, Prime aanbiedingen en bezorgtijden te zien krijgen. Niet alleen producten van Amazon zelf, maar ook die van een aantal onafhankelijke verkopers die actief zijn op het platform gaan hun producten aanbieden op snapchat. De details van de deal zijn niet bekend gemaakt. We weten dus niet wat het aandeel van Snapchat van elke verkoop zal zijn. Snapchat zelf heeft nog geen commentaar geleverd op het nieuwe partnerschap.

Social media bedrijven zetten massaal in op e-commerce

De zetten van TikTok en Snapchat worden niet in een vacuüm gedaan. Over de hele linie zetten social media bedrijven volop in op e-commerce. Zo heeft bijvoorbeeld Meta in de VS ook een eigen in-app marktplaats ingericht op Instagram. Nu de gebruikersaantallen niet meer explosief groeien, zoeken de bedrijven naar manieren om de stijgende lijn vast te houden.

Snapchat groeide de afgelopen jaren enorm. Inmiddels heeft het platform rond de 400 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Toch blijven de inkomsten uit reclame achter. Het bedrijf noteerde het afgelopen kwartaal maar een groei van 5% ten opzichte van vorig jaar. Dat was het eerste kwartaal met groei na twee kwartalen krimp. Middels het partnerschap met Amazon hoopt Snapchat meer geld te verdienen aan hun klantenbestand. Afgelopen dinsdag, na het bekendmaken van het partnerschap, stonden de aandelen in ieder geval al 7% in de plus.