Sony geeft automatisch geld terug na PS Plus blunder - Apparata

Sony geeft afnemers van een PS Plus abonnement hun geld terug als ze de gratis game recentelijk hebben gekocht. Blunder!

Maandelijks geeft Sony eigenaren van een PS Plus abonnement gratis games, maar in de eerste maand van 2021 ging het mis. De spellen voor PS4-gebruikers waren tof, maar voor PlayStation 5 was het een beetje karig. Alleen ‘shaRkPG’ Maneater kwam gratis naar ieders bibliotheek. Naast het feit dat de game slechts ‘meh’ is, blijkt dat er een nog veel grotere blunder aan vooraf is gegaan.

Sony geeft PS Plus geld terug

Sony trapte het jaar af met een flinke blunder voor PS Plus eigenaren en moest daarom geld terug geven. Mensen met het abonnement en een PlayStation 5 kregen namelijk één gratis game, Maneater. Hoewel gratis eigenlijk altijd leuk is, was de deal een beetje karig. Het spel ligt namelijk pas sinds 20 november 2020 in de winkel voor PS5!

Voor alle gamers die Maneater dus rond de release hebben aangeschaft, is het behoorlijk zuur dat de game nu al gratis beschikbaar is. Gelukkig ziet Sony zelf het probleem ook in en volgens een Reddit-gebruiker krijgt iedereen die de game kocht daarom zijn geld terug. Hij rapporteert de volgende boodschap van Sony:

Als afnemer van een PlayStation Plus abonnement storten we het aankoopbedrag van dit product terug naar je PlayStation Store wallet omdat dit een PlayStation Plus maandelijkse gratis game is. Dit verandert niets aan de mogelijkheid om de game te blijven spelen en we hebben de game niet uit je bibliotheek verwijderd.

Het is behoorlijk dom van Sony om, nog geen anderhalve maand na release, een game al gratis aan alle PS Plus eigenaren te geven. Wel moet gezegd worden dat het sympathiek van ze is dat men automatisch geld terug krijgt voor de aankoop van Maneater.

Toch wringt de hele situatie een beetje en onthult het de vreemde constructie van het abonnement. Want waarom krijgen PS Plus eigenaren die Shadow of the Tomb Raider vorige maand kochten hun geld niet terug? Okay, Maneater is pas net uit, maar toch zouden Sony en Microsoft retrospectief gamers moeten compenseren als ze een toekomstige gratis game tenminste een maand daarvoor hebben aangeschaft, toch?