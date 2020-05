Sony onthult eerste PlayStation 5 games binnenkort

Nog even geduld en dan maakt Sony de eerste games voor de PlayStation 5 bekend.

Bij Sony hebben ze geen haast met het delen van informatie over de PlayStation 5. Al ruim een halfjaar weten we dat de console gaat komen, maar vooralsnog weten we weinig over het apparaat. De hardware is inmiddels bekend, maar alles daaromheen bestaat nog uit grote vraagtekens.

Juni moet de maand worden dat de PlayStation 5 officieel door Sony voorgesteld gaat worden. Het goede nieuws is dat die maand volgende week eindelijk aanbreekt. Volgens een nieuw bericht van Bloomberg is het meteen in de eerst week van juni raak met nieuws voor Sony’s nieuwste console.

Op 3 juni gaat Sony de eerste PlayStation 5 games onthullen, aldus de bron. Het gaat hier onder meer om exclusives voor de console. Zo weten van algemene games al dat ze naar de PlayStation 5 komen. Denk bijvoorbeeld aan een Assassin’s Creed Valhalla.

Verder zal het officiële PlayStation magazine in juni maar liefst 38 titels voor de PlayStation 5 gaan onthullen. Inclusief de eerste gameplay. De cover van het juni nummer is gelekt. Dit betekent dat de volgende maand ons een hoop nieuws staat te wachten met betrekking tot Sony’s nieuwste console. We kunnen niet langer wachten!