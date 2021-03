Space Zoom van Samsung niet alleen meer voor topmodellen - Apparata

De goede Space Zoom camera zou mogelijk naar goedkopere toestellen van Samsung gaan.

Vanmorgen schreven we nog over de ‘periscope’ camera van de iPhone en dat deze pas over twee jaar op de nieuwste smartphone van Apple komt. Samsung heeft al geweldige zoomcamera’s op hun topmodellen, maar brengt nu mogelijk ook de Space Zoom functie naar goedkopere smartphones.

Space Zoom naar Samsung Galaxy A72

De Space Zoom functie werd ontwikkeld voor de Samsung S20 reeks. Deze had toen een 30x digitale zoom. Nu brengt YouTuber TechTalkTV het nieuws dat de Space Zoom naar de Galaxy A72 komt. En dat is goed nieuws, want de A72 is dan niet alleen een goede smartphone maar heeft dan ook een hele degelijke camera. Voor mensen die niet de hoofdprijs willen of kunnen betalen, is deze smartphone dan een goede optie. Zeker met zo’n topper van een camera erin. Het design van het toestel lijkt nog erg op de voorganger.

Everything about Samsung Galaxy A72 pic.twitter.com/21qMv0stVB — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) March 7, 2021

Geruchten

Samsung onthulde eerder per ongeluk de smartphone al. Veel was er nog niet bekend, nu druppelen de specificaties wel binnen. De Samsung Galaxy A72 zou vooralsnog een 4G- only smartphone zijn met een Snapdragon 720G- chipset. Het geheugen zou ook toenemen en de smartphone zou beschikken over een 6,7 inch Full HD Plus AMOLED- scherm. De verversingssnelheid zou een keurige 90Hz moeten worden, waarbij er een batterij van 5000mAh wordt toegevoegd.

Wat betreft de camera’s, daar horen we ook veel dingen over. Het zou gaan over een 32 MP selfiecamera en een 64 MP hoofdcamera. Als dit allemaal waarheid gaat worden, wordt dit een midrange smartphone waar de concurrenten hun borst voor nat moeten maken.