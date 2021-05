SpaceX lanceert letterlijk met Dogecoin naar de maan - Apparata

Foto via Hamish Weir (Unsplash)

Het leek een 1 aprilgrapje, maar Elon Musk stuurt een SpaceX-raket letterlijk naar de maan, gefinancierd door Dogecoin. Dit is huge!

Elon Musk verheft zijn gigantische liefde voor Dogecoin wederom naar een hoger niveau door SpaceX er nu ook al bij te betrekken. De ruimtevaartorganisatie gaat namelijk Dogecoin als betaalmiddel accepteren. Sterker nog, middels een satelliet genaamd DOGE-1 lanceert SpaceX de munt letterlijk naar de maan. Ja, het onderstaande 1 aprilgrapje van Musk bleek geen grapje te zijn.

‘SpaceX lanceert Dogecoin naar de maan’

In een persbericht kondigt SpaceX het aankomende project aan met de bovenstaande titel. Het refereert naar investeerderstaal; een munt ‘naar de maan’ laten gaan wil zeggen dat deze gigantisch in waarde stijgt. Dat was de laatste weken wel van toepassing voor Doge, al deed Elon Musk’s SNL-stunt vooral het tegenovergestelde.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

De satelliet DOGE-1 wordt volledig betaald door de cryptomunt en is de eerste commerciële maanmissie. SpaceX zal de satelliet met een Falcon 9-raket naar de maan brengen. Daar zal met de betreffende cubesat onderzoek naar de maan en diens omgeving gedaan worden. Het bedrijf Geometric Energy Corporation huurt SpaceX met Dogecoin in voor de missie, die begin 2022 plaats moet vinden.

Van meme naar valuta

Hiermee markeren Musk en zijn SpaceX wederom een gigantische stap voor de cryptocurrency. De entrepreneur Tweet regelmatig over de munt, wat allemaal toevoegt aan de hype rondom Doge. Maar laten we eerlijk wezen, tot nu toe is het niets meer dan een meme-munt.

Door Doge te accepteren als betaling en daar hele maanmissies mee te regelen, valideert het de munt als waardige valuta. Dogecoin is dus voortaan geen meme meer, maar heeft een echte praktische waarde, in tegenstelling tot het merendeel van alle andere crypto’s. Okay, het is nog steeds een meme, maar wel een hele waardevolle meme.