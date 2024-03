Spanje haalt om deze reden de Telegram applicatie uit de lucht 

Spanje zal het eerste Europese land zijn dat Telegram uit de lucht zal halen. Zo heeft het land aangekondigd dat de applicatie vanavond geheel geblokkeerd zal worden. Dit volgt als straf op het schenden van bepaalde auteursrechten van Spaanse mediabedrijven.

Bevolking is boos

Deze nieuwe maatregel volgt nadat het hoger gerechtshof in Madrid een ultimatum tot vanmiddag heeft gesteld waar Telegram tot nu toe nog niet op heeft gereageerd. Telegram is een applicatie die gebruikers toestaat om nieuws te delen. Het is een instant messaging-app die in 2013 werd gelanceerd en staat bekend om zijn nadruk die het legt op gebruikers vrijheid en privacy. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld WhatsApp. Zo weigert het platform bijvoorbeeld informatie te delen met overheidsinstanties.

Telegram heeft echter auteursrechten geschonden van Spaanse mediabedrijven, waardoor de Spaanse staat nu een blokkade uitroept. Dit wekt veel woede op de bevolking, waar zo’n 25 procent dagelijks gebruik maakt van deze manier van chatten. Dit is flink wat meer dan in Nederland, waar zo’n 10% de applicatie heeft. Velen van hen gaan nu naar X waar ze hun woede uiten en de term ‘censuur van de Spaanse staat’ gebruiken.

De eigenaar van Telegram, Pavel Doerov, heeft laten weten een soortgelijke rechtszaak in Brazilië te hebben gehad. Volgens hem is dit incident een typisch voorbeeld van een botsing tussen traditionele media en nieuwe applicaties. Hij zegt echter dat in zijn ogen nieuwe vormen van media nog nooit echt geprezen zijn geworden door de traditionele mediakanalen.

Censuur van de staat

Maar kan dit worden gezien als een censuur van de staat, zoals veel mensen aan het roepen zijn op X? De traditionele mediabedrijven waarover gepraat wordt zijn de welbekende Atres Mediagroep, Mediaset, Telecinco en Movistar. Zij zijn eigenaren van de bekendste zenders in Spanje, zoals Atena 3, nummer 2 tv-kanaal in Spanje en vele sportzenders.

Veel media-specialisten zeggen dat de maatregel van Spanje wel erg ver gaat. Zo zegt een advocaat gespecialiseerd in technologisch recht, Carlos Ameida, dat het sluiten van bepaalde kanalen op Telegram al voldoende zou zijn. Lang niet elk kanaal zal de auteursrechten geschonden hebben, waardoor de blokkade van de hele applicatie, die bedoeld is voor vrije communicatie, een beetje extreem lijkt.

Het sluiten van bepaalde kanalen is weleens eerder gedaan, bijvoorbeeld in Duitsland en Brazilië. Nu Spanje van plan is de hele applicatie uit de lucht te halen lijkt dit unicum in Europa steeds realistischer. Voorheen waren landen zoals Iran, China en Rusland een van de weinige landen wereldwijd die een blokkade hadden. Spanje zal zich hier dus nu aan toevoegen. Het is echter nog niet bekend of deze blokkade permanent of tijdelijk zal zijn.

VPN-verbinding

Hoewel Telegram uit de lucht zal gaan, is het wel nog mogelijk de applicatie te bereiken via een VPN-verbinding. Hiermee kan de telecomprovider niet zien vanaf welke plek de gebruiker inlogt op Telegram doordat deze gegevens vergrendeld zijn.