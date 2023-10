Volledige Android release voor inloggen op WhatsApp met passkeys

Eerder deze week maakte WhatsApp bekend via social media dat het voor Android gebruikers voortaan mogelijk is om met passkeys in te loggen. WhatsApp heeft deze functie eerst getest met een bèta, en blijkt dus in de smaak te zijn gevallen.

Wachtwoordloos inloggen

Met het toevoegen van passkeys kunnen WhatsApp gebruikers nu inloggen zonder een wachtwoord in te voeren. In plaats daarvan gebruik je je vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning of een pincode. Maar passkeys doen meer dan dat. Dit bestaat namelijk uit sleutelparen. De sleutel wordt op jouw toestel bewaard waardoor two factor authentication niet meer nodig is.

Met een passkeys ben je dus nog steeds beschermd tegen inlogpogingen van mensen die, bijvoorbeeld via een datalek, je wachtwoord in handen hebben gekregen, zonder gedoe met controle sms’jes. Deze functie vervangt dus ook het sms bericht dat eenmalig wordt opgestuurd wanneer je op een nieuwe telefoon whatsapp gaat gebruiken. De sleutel wordt automatisch bewaard binnen Google Password Manager. Daar heb je dus geen gedoe mee.

Mocht je liever alles bij het oude houden dan blijft dat, in ieder geval voorlopig, mogelijk. WhatsApp heeft toegezegd dat de traditionele manier van inloggen via een controle sms beschikbaar blijft. Maar men hoeft zich door technofobie niet tegen te laten houden. WhatsApp weet namelijk prima nieuwe gebruikers door het proces heen te loodsen en te laten zien wat deze nieuwe methode allemaal voor gebruikers betekent.

Gebruikers met oudere Android smartphones opgelet

WhatsApp komt voortdurend met nieuwe functies, maar helaas vertrekt er ook zo nu en dan wat. Meta gaat stoppen met het ondersteunen van WhatsApp voor oudere Android OS-versies. Gezien de manier waarop smartphones worden gemaakt, moet je flink je best hebben gedaan om nu nog een smartphone te hebben die draait op Android 5.0 of ouder. Maar het zal beslist iemand zijn gelukt!

Voor een bedrijf als Meta is het echter niet rendabel om voor zo’n klein clubje nog ondersteuning te bieden, en dus gaat de stekker eruit. We hebben het dan over toestellen als de Samsung Galaxy S4 en Galaxy Note 3. Beide toestellen zijn ondertussen tien jaar oud. Dus mocht je er nog eentje gebruiken als je dagelijkse smartphone: netjes hoor! Maar helaas geen WhatsApp meer voor jou.