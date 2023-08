WhatsApp update: korte videoberichten sturen

WhatsApp komt met een nieuwe functie waarmee je korte videoberichten kunt delen, direct vanuit een chatvenster. Vergelijkbaar met spraakberichten, maar dan middels een video.

Hoe kun je een videobericht opnemen?

Een video bericht opnemen gaat net zo makkelijk als het opnemen van een spraakbericht. Wil je een videobericht maken? Tik dan kort op het microfoontje dat je ook gebruikt om een spraakbericht op te nemen. De knop verandert in een camera. Wanneer je deze ingedrukt houdt, wordt er een korte video van maximaal 1 minuut opgenomen.

Deel momenten uit je leven

Volgens WhatsApp maakt de nieuwe functie het gebruikers gemakkelijk om snel berichten te delen met vrienden en familie. Het opnemen van een korte video is een leuke manier om nieuws te delen met je naasten. Lieve verjaardagwensen, of het delen van goed nieuws bijvoorbeeld. De functie zou het makkelijker maken om berichten te delen met je contacten. In tegenstelling tot de spraakberichten van WhatsApp, maakt beeld het mogelijk om je emoties te laten zien en te delen. En dat kan bepaalde berichten net een beetje meer kracht geven.

Wil je meer weten over de nieuwe privacy functies op Whatsapp?

Verschil tussen de nieuwe functie en gewone video’s

Je kunt toch al video’s versturen met WhatsApp? Ja, het is ook mogelijk om beeldmateriaal op te nemen met de camera van je telefoon, om deze vervolgens via de app te versturen. Echter, de nieuwe functie om videoberichten te versturen gaat een stuk sneller en makkelijker. Het is hier mogelijk om een videobericht op te nemen vanuit een chatvenster. Je kunt deze vervolgens direct verzenden. Het werkt eenvoudig en dat maakt een groot verschil. Bovendien is de functie gericht op het delen van korte berichten, om even snel iets te delen.

Uitrol nieuwe functie gaat in fasen

WhatsApp wil de nieuwe functie geleidelijk uitrollen voor zijn gebruikers. Het kan dus nog even duren voordat je de videoberichten functie kunt gebruiken. Volgens de app verwachten ze hier de komende weken volledig in te slagen. Dan zal de videoberichten functie voor iedereen toegankelijk zijn.

Cijfers WhatsApp

Uit het kwartaalrapport van Meta, het moederschip van WhatsApp, blijkt de app het beter te doen dan een jaar geleden. Er is een stijging geweest van 11% in de jaarlijkse omzet en dit gaat om zo’n 32 miljard dollar aan omzet. Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, heeft dit jaar tot ”jaar van efficiëntie” benoemt. De nieuwe videoberichten functie is een goede toevoeging op de groei van het bedrijf. De aandelen van Meta zijn sinds 2022 met meer dan 150% gestegen. Een positieve twist voor het bedrijf.

Gevolgen videoberichten functie

Tegenwoordig is het geen verrassing meer dat tech apps met nieuwe functies komen om gebruikers geïnteresseerd te houden. Berichten, spraakberichten en video’s delen met elkaar gebeurt op alle socialemediaplatformen. Een efficiënte en leuke manier om contact met elkaar te onderhouden. Ook is het een goede tool voor bedrijven en ondernemers om in te zetten. Bijna iedereen maakt immers gebruik van dergelijke platformen en apps. Wel betekent het weer meer schermtijd. De nieuwe functie draagt bij aan een online bestaan. Terwijl het misschien net zo leuk kan zijn om dat leuke nieuws in ‘real life’ te delen met je naasten.