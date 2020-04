Streamingdienst Quibi van start. Zorgen voor Netflix?

Indrukwekkende line-up ook in Nederland, maar slaat het concept aan?





Netflix lijkt de streamingoorlog met concurrenten Disney Plus en Apple TV Plus makkelijk te gaan winnen, maar nu komt er een concurrent bij. Deze lijkt veel in huis te hebben om het Netflix lastig te maken, maar er zijn twee bezwaren.

Quibi is opgericht door Jeffrey Katzenberg en Meg Whitman. Wellicht doen de namen niet direct een belletje rinkelen, maar met werkzaamheden als verantwoordelijke voor Dreamworks Studio’s en CEO van Ebay op hun cv kennen ze de markt goed. Als je daarbij optelt dat men een startkapitaal van 1,75 miljard heeft opgehaald zie je al dat we hier met een serieuze partij te maken hebben.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat grote namen zoals Lena Waithe, Steven Spielberg en Guillermo del Toro zich aan dit initiatief verbonden hebben. Of Netflix nu veel te vrezen heeft is de vraag. Er kleven namelijk twee bijzonderheden aan deze streamingdienst die even wennen zijn.

Allereerst kan je de streamingdienst niet direct op de tv bekijken, maar is deze alleen als app voor Android en iOS te downloaden (ook in Nederland). Nu kun je wellicht met wat kunst- en vliegwerk de uitzendingen toch op een groter scherm krijgen, maar het is minder makkelijk dan een inmiddels traditioneel avondje bingewatchen met Netflix.

Het tweede unieke is dat men alleen maar shows aanbiedt met afleveringen van maximaal 10 minuten. Deze korte ‘bites’ zijn eigenlijk gemaakt voor als je bijvoorbeeld onderweg bent in het openbaar vervoer of moet wachten op een afspraak. Door de Coronacrisis zijn die momenten spaarzamer, dus heeft men besloten dat je de eerste drie maanden gratis kunt kijken. Je kunt echter niet lekker opgaan in een verhaal, want elke 10 minuten krijg je een nieuwe aflevering.

Overigens kost de streamingdienst na deze 90 dagen $ 4,99, maar dan krijg je tussendoor ook advertenties te zien. Als je geen advertenties wilt bekijken kun je het uitgebreidere abonnement van $ 7,99 nemen, maar of mensen bereid zijn dit bedrag te betalen is de vraag, zeker nu er ten opzichte van Netflix toch wel een aantal nadelen zijn.

Je kunt meer informatie zien en de app downloaden via de website van Quibi.

