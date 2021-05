T-Mobile lanceert goedkope Netflix + Videoland bundel - Apparata

Je kunt voortaan voor een flinke korting naast T-Mobile Unlimited ook een Netflix- en Videoland-abonnement bij je bundel krijgen.

Telecomprovider T-Mobile lanceert een nieuwe toevoeging aan het Unlimited-abonnement waardoor gebruikers ook Netflix en Videoland erbij krijgen. Een standaard Unlimited-abonnement kost afnemers €35 en levert ze een onbeperkte 5G-bundel op, plus onbeperkt bellen en sms’en. Voor €15 extra is er voortaan het Unlimited & Entertainment-abonnement inclusief de twee vermelde streamingdiensten.

T-Mobile Unlimited met Netflix en Videoland

Het nieuwe abonnement kost dus in totaal €50 voor onbeperkt internet, bellen, sms’en en content streamen via Netflix en Videoland. Kortom, geen zorgen over onverhoopte kosten op vakantie. Dat zou je normaal een stukje meer kosten.

Het abonnement geeft klanten namelijk een Netflix Standaard-abonnement, wat €10,99 kost. Een bijgeleverd Videoland Plus-subscriptie kost normaal €7,99. In totaal sparen afnemers dus bijna €4 per maand vergeleken met het aanschaffen van dezelfde abonnementen los.

Afnemers kunnen met het abonnement dus onbeperkt thuis en mobiel content streamen met de bijgeleverde streamingdiensten. Het is voor het eerst dat een provider de betreffende diensten bundelt, laat staan dat je ook nog eens korting krijgt op het geheel.

Zowel nieuwe als bestaande klanten (met of zonder Unlimited-abonnement) kunnen upgraden of overstappen naar T-Mobile Unlimited met Netflix en Videoland. Gebruikers moeten na het afsluiten van het abonnement nog wel even zelf de streamingdiensten aan het T-Mobile-account koppelen. Dat legt de provider in een mail uit.

