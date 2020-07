Tesla verkoopt nu ook ondergoed

Sexy voor in de slaapkamer, deze onderbroek van Tesla.

De ambities van Elon Musk kennen geen grenzen, zo blijkt nu weer. In de webshop van de Amerikaanse autofabrikant Tesla is ondergoed opgenomen. Het gaat hier om een rode onderbroek die in principe door zowel een dame als heer kan worden gedragen.

Op de achterkant van het ondergoed staat de tekst S3xy, met een Tesla logo aan de voorkant. Dit is een verwijzing naar de huidige line-up van Tesla. Namelijk de Model S, Model 3, Model X en de Model Y. De rode onderbroek was verkrijgbaar in de maten M tot en met XL. Je voelt hem al aankomen. De lancering ging als een raket en binnen no-time was het kledingstuk uitverkocht.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Goedkoop is de Tesla onderbroek niet. De Amerikaanse autobouwer vraagt 69,420 dollar voor het ondergoed. Oftewel nét geen 70 dollar. Het heeft een reden waarom er niet voor 69,95 of 69,99 is gekozen. Dat zou immers een normaal bedrijf wel doen. 420 is een verwijzing naar marihuana. Ook was 420,69 dollar ooit de prijs van een Tesla-aandeel. Na de lancering ging de webshop van Tesla tijdelijk op zwart door alle drukte. Het is niet bekend of Tesla de webshop weer gaat aanvullen met onderbroeken.