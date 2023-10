Tesla zenuwachtig voor federaal onderzoek naar leugens betreffende rijbereik

Elke keer dat Tesla het afgelopen jaar in het nieuws is, kan je de aandeelhouders van het bedrijf horen huilen. Zo hebben ze Musk opgeroepen om alsjeblieft te stoppen met tweeten, en om Tesla niet te verwaarlozen. Het bedrijf is kennelijk een onveilige werkplek voor veel werknemers en racistische pesterijen zijn er veel voorkomend. Naast een aantal rechtszaken waar het bedrijf mee heeft te kampen moet het zich nu ook zorgen gaan maken over een onderzoek van de Amerikaanse overheid. Die meent namelijk reden te hebben om te onderzoeken of Tesla het rijbereik van haar auto’s moedwillig heeft overschat.

Verkeerd rijbereik

De aantijgingen zijn nog niet hard gemaakt voor de rechter, maar het bestaan van speciale teams om te dealen met de klachten van klanten betreffende het rijbereik zijn veelzeggend. Die klachten waren er namelijk in veelvoud. Veel Tesla rijders zeggen dat hun auto’s niet te vertrouwen zijn wat betreft het rijbereik. Regelmatig was de batterij op nadat er maar de helft van de aangegeven kilometers waren gereden. Vooral in koud weer is er niet te rekenen op de schatting van je Tesla.

Om de vloed aan klachten het hoofd te kunnen bieden heeft Tesla een speciaal team ingericht. Niet om, zoals aangegeven, de Tesla’s van de klagende klanten na te laten kijken, maar om ze het bos in te sturen. En dat was geen lokale beslissing of geïsoleerd incident. Deze teams handelden op orders van hogerop. Werknemers vierden elke reparatie die afgezegd werd en werden door managers verteld dat ze Tesla per afgezegde afspraak 1000 dollar bespaarden.

Er valt dan ook weinig te repareren. De oorzaak van de klachten was niet technisch maar, zoals wel vaker bij bedrijven van Musk, het gevolg van onmogelijke beloftes. Reuters heeft gesproken met drie experts die onderzoek hebben gedaan naar het rijbereik van Tesla’s. Alle drie geven ze aan dat Tesla’s vaker wel dan niet hun eigen projecties halen. Volgens anonieme bronnen is het een doelbewuste aanpassing in de software, waardoor het rijbereik systematisch wordt overschat.

Tesla in heet water

Tesla klaagt nu dat het federale onderzoek de zaken van het bedrijf kan schaden. Het lijkt wel veel op een bekentenis van schuld. Het is zeker niet het enige probleem waar Tesla momenteel mee te kampen heeft. Naast het rijbereik en het eerder genoemde probleem met racistische uitlatingen, wordt Tesla ook onderzocht of Musk niet ten onrechte bepaalde voordelen heeft gekregen van Tesla.

Een voorbeeld hiervan is het installeren van een “Elon Mode” in Tesla’s van de miljardair. Deze modus schakelt bepaalde instellingen uit waar Musk kennelijk een broertje dood aan heeft. Omdat Tesla’s autopilot niet echt zelf kan rijden, (nog iets waar het bedrijf voor in de problemen zit) verplicht de software dat er te allen tijde een mens achter het stuur zit wanneer de autopilot aan staat. Maar regels zijn voor paupers, en dus kan Elon’s Tesla rijden zonder dat de sensoren van de auto checken of er wel iemand achter het stuur zit. Typisch, zullen we maar zeggen.