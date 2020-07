Deze Netflix-serie stopt helemaal niet!

Niets is minder waar. Je kunt gewoon een nieuw seizoen verwachten van The Crown.

Vorig jaar vroeg men zich af wanneer we nu een nieuw seizoen van The Crown konden verwachten. Begin dit jaar werd bekend dat het vijfde seizoen van de Netflix-serie tevens het laatste seizoen zou zijn. Dit tot teleurstelling van de fans, die hadden gehoopt op een zesde seizoen.

Die fans kunnen nu een klein dansje maken. Er komt wel degelijk een zesde seizoen van The Crown. Dat bericht The Hollywood Reporter. Het plan was altijd al om zes seizoenen te maken van de Netflix-serie, aldus Peter Morgan. Het zou echter nooit zo komen, tot nu.

Fans van The Crown kunnen een interessant zesde seizoen verwachten. Volgens Morgan kruipen de gebeurtenissen in seizoen zes echter niet meer naar het heden toe. Het Britse Koninklijk Huis is nooit saai geweest en de laatste tijd zeker niet. Verwacht echter niks over Prins Andrew en zijn relatie tot Jeffrey Epstein of alle gebeurtenissen rondom Meghan Markle.

Het is niet bekend wanneer seizoen zes van The Crown te zien gaat zijn op de Amerikaanse streamingdienst. Drie seizoenen van de Netflix-serie zijn nu te zien op de dienst. Eerst nog maar eens wachten op seizoen vier en vijf dus.