The Frost: enge AI-film maakt tongen los

Elk beeld van deze film is AI-gegenereerd. In twaalf minuten slaagt The Frost er in de spanningsboog in stand te houden.

AI-studio Waymark is er in geslaagd met behulp van een Ai een redelijk realistische B-film in elkaar te zetten. De korte film “The Frost”. De film begint ergens op Antarctica, waar een groep overlevers op zoek gaat naar een mysterieus signaal. Beetje bij beetje wordt de sluier opgelicht. De verhaallijn is niet echt heel uitdagend, maar het gaat bij deze film vooral om de animaties die, geheel aan de hand van prompts, frame voor frame door mensen in combinatie met een kunstmatige intelligentie zijn gemaakt.

Gebruikte techniek voor The Frost

Scene uit The Frost. Bron: Waymark/Dall-E 2

De makers hebben een tipje van de sluier opgelicht van hoe ze The Frost tot leven wekten. Ze gebruikten Dall-E 2, weliswaar qua grafische kwaliteit niet zo goed als bijvoorbeeld Midjourney, maar dat wordt dan weer goedgemaakt door de grotere gebruiksvriendelijkheid. Frame voor frame genereerden ze beelden met prompts.

De verzameling stilstaande beelden was natuurlijk nog geen film. Daarvoor gebruikten ze een andere AI, D-ID. Deze kan stilstaande beelden in beweging omzetten. Zo ontstond een samenhangende film: The Frost. Hoe ze te werk zijn gegaan zie je in onderstaande clip.

Natuurlijk is het het leukste om te letten op wat de AI niet kan. Fouten in de weergave van de aardbol, of haperende animaties en houterige figuren. Dit maakt duidelijk dat Ai voorlopig nog niet in staat is om helemaal zelfstandig een film te regisseren. Ook qua special effects en realisme laat de AI het afweten. Toch noemen kenners The Frost een doorbraak.

Ontstaat intelligentie vanzelf?

Maar bedenk dat een AI hoegenaamd niets weet van het universum waarin we leven. En alleen gebruik maakt van een algoritme en heel veel data waarin de AI patronen herkent. Dan wordt de prestatie toch een stuk indrukwekkender. En al waren het mensen die elke scene van The Frost tot een film aaneen wisten te smeden, toch werd het meeste werk door de Ai gedaan.

Do androids dream of electric sheep? Misschien, en is intelligentie een emergent gedrag.