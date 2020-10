The Mandalorian seizoen 2 - Alles wat je moet weten - Apparata

The Mandalorian Seizoen 2 is hier! Check hier je seizoen 1 geheugenopfrisser en alle data waarop nieuwe afleveringen van de Star Wars show droppen.

Fans van Star Wars en/of The Mandalorian wachten al bijna een jaar op het tweede seizoen van de show. De immens populaire serie over een eenzame Star Wars gun slinger is nu eindelijk hier. Althans, de eerste aflevering. Met dat uit de weg check je hier alles wat je moet weten over The Mandalorian seizoen 2.

The Mandalorian seizoen 1

Het eerste seizoen van The Mandalorian was gerenommeerd en stiekem ook een beetje traag. Over 8 episodes kregen we langzaam meer te weten over het titulaire karakter, zijn geheimzinnige gilde en The Child a.k.a. Baby Yoda.

Seizoen 1 nam ons mee op verschillende bounty hunter missies die diende als opbouw van de relatie tussen de hoofdpersoon, Cara Dune (Gina Carano) en Baby Yoda. Het eindige met de confrontatie tussen Empire badguy Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Die blijkt de crash in zijn TIE-fighter te hebben overleefd. Oh, en hij heeft een zwart lichtzwaard, mocht hij nog niet badass genoeg zijn.

Seizoen 2

Overigens zal Moff Gideon in seizoen 2 een grotere rol spelen, zo verklapte Esposito zelf al. De Breaking Bad acteur speelt doorgaans een steengoede slechterik en The Mandalorian seizoen 2 zal daar smakelijke gebruik van maken.

Verder gaan er geruchten rond over twee welbekende Star Wars personages die hun opwachting maken in The Mandalorian seizoen 2. Zo lekte eerder uit dat de iconische premiejager Boba Fett voorbij zal komen. Daarnaast zou Ahsoka Tano in de serie geïntroduceerd worden. De vrouwelijke Jedi werd in de Clone Wars-serie door niemand minder dan Anakin Skywalker getraind. Ze zal naar verluidt geportretteerd worden door Rosario Dawson.

Zoals gezegd, seizoen 2 van The Mandalorian is al van start gegaan. Chapter 9 staat dus al op Disney+. Check hieronder wanneer de andere afleveringen zullen droppen.

30 oktober: Chapter 9

6 november: Chapter 10

13 november: Chapter 11

20 november: Chapter 12

27 november: Chapter 13

4 december: Chapter 14

11 december: Chapter 15

18 december: Chapter 16

Ofwel, check iedere vrijdag Disney+ voor een nieuwe aflevering van seizoen 2 van The Mandalorian.