Thuisladen met laadpas? Zo werkt het! 

Nederland wordt in vergelijking met andere Europese landen gezien als koploper wanneer je kijkt naar het aantal beschikbare laadpalen. Volgens cijfers van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) waren er eind april zo’n 518 duizend laadmogelijkheden, waarvan het grotendeel (ruim 384 duizend) private laadpunten aan huis betreft. Een laadpaal aan huis kopen en laten installeren is best een investering. Toch profiteer je op lange termijn van verschillende voordelen, waaronder lagere kosten. Beschik je over een private laadpaal en wil je hier je laadpas voor gebruiken? In dit artikel lees je meer over thuisladen met een laadpas.

Voordelen van een laadpaal aan huis

Als je er zeker van wilt zijn dat je altijd je elektrische voertuig op kunt laden, kan je ervoor kiezen om een laadpaal aan huis te plaatsen. Hoeveel dit kost, hangt onder andere af van het type laadpaal dat je aan wilt schaffen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een Wallbox die wordt bevestigd aan de muur of een laadpaal voor op de stoep. Het grootste voordeel van een eigen laadpaal is dat je ‘s avonds als je slaapt je voertuig op kunt laden. In de ochtend stap je hierdoor in een volgeladen auto. Daarnaast kan je gratis rijden op jezelf opgewekte groene stroom, met behulp van zonnepanelen op je dak. Je kunt ook je voertuig en laadpaal aan huis gebruiken om bijvoorbeeld zonne-energie op te slaan, wanneer er meer opgewekt dan gebruikt wordt.

Wil je een laadpaal plaatsen bij je koopwoning of huurwoning?

Laden aan huis met je laadpas

Heb je een laadpaal aan huis laten installeren, dan is deze aangesloten op je eigen meterkast. De stroom die wordt geleverd aan je voertuig komt via het stroomnet of wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen op je dak. Je kunt de laadpaal zo installeren dat deze werkt met een laadpas. De laadpas van Tankpas.nl koppel je gemakkelijk de pas aan je laadpaal thuis. Dit brengt de volgende belangrijke voordelen met zich mee:

Zorgt voor extra beveiliging : met een laadpas kan je controle houden op degene die de laadpaal mag gebruiken. Je voorkomt dat bijvoorbeeld buren of onbekenden gebruik maken van jouw stroomtoevoer. Dit is dan ook de reden dat de meeste laadpalen bij een appartement standaard met een laadpas werken.

: met een laadpas kan je controle houden op degene die de laadpaal mag gebruiken. Je voorkomt dat bijvoorbeeld buren of onbekenden gebruik maken van jouw stroomtoevoer. Dit is dan ook de reden dat de meeste laadpalen bij een appartement standaard met een laadpas werken. Geregistreerd verbruik: Wanneer je met een laadpas laadt aan huis kan je precies inzien hoeveel kWh’s je verbruikt. Dat zie je dan namelijk via de laadpas app of wanneer je online inlogt. Kortom, je houdt meer controle op je uitgaven. Daarnaast kan je als je bijvoorbeeld ondernemer bent of in het bezit bent van een zakelijke EV deze gegevens gebruiken om je stroomkosten te declareren.

Wil je gebruik maken van een laadpas bij het opladen van je elektrische voertuig aan huis? Aanschaffen van deze pas bij Tankpas.nl kan vanaf 4,95 euro per maand. Je hebt hierna de mogelijkheid om te laden bij meer dan 500 duizend laadpunten inclusief snelladers, ontvangt één overzichtelijke btw-factuur en hebt toegang tot online inzicht in je uitgaven.