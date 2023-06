TikTok investeert miljarden in Zuid-Oost Azië

TikTok ontwikkelaar ByteDance heeft het zwaar op de westerse markt. Of het nu op waarheid berust of niet: de potentiële risico’s van de app zijn constant in het nieuws. Velen vrezen voor spionage door actoren van de Chinese overheid of commercieel misbruik van de enorme hoeveelheden data die de app verzamelt van gebruikers. Overal verbieden overheden het gebruik van de app op werktelefoons. Recentelijk probeerde de Amerikaanse staat Montana het gebruik van de app binnen de staatsgrenzen zelfs helemaal te verbieden.

En dan is er de recente aankondiging van ByteDance dat het massaal gaat investeren in de Aziatische markt. Wordt het TikTok te heet onder de voeten?

Maximale inzet op groeimarkt

Zuid-Oost Azië is in termen van absolute aantallen altijd een van de grootste markten geweest voor TikTok. Er wonen ruwweg 360 miljoen mensen in de regio. De relatief jonge populatie levert maandelijks zo’n 325 miljoen bezoekers op. Het aandeel van de regio in de kijkcijfers vertaalt zich vooralsnog niet in grote inkomsten. Dit komt voornamelijk vanwege de grote concurrentie voor TikTok in die markt, bijvoorbeeld van e-commerce bedrijf Lazada, onderdeel van de Alibaba groep.

De miljarden worden in de komende jaren vooral ingezet om de positie van de TikTok Shop te verbeteren. Een gedetailleerd plan is niet gepresenteerd aan het publiek, maar volgens het bedrijf ligt de nadruk op training, adverteren en het ondersteunen van kleine handelaren die onderdeel willen worden van de TikTok Shop. Alleen in Indonesië heeft ByteDance al 2 miljoen van die kleine handelaars.

TikTok wil voor de inkomsten niet enkel afhankelijk blijven van reclame inkomsten. Zo ligt bijvoorbeeld het plan op tafel om kijkers de mogelijkheid te bieden om producten die te zien zijn op livestreams direct via links in de app te kopen.

Chew said content on its platform was becoming more diversified as it adds more users and expands beyond advertising into e-commerce, allowing consumers to purchase goods through links on the app during livestreaming. E-commerce transacties in de hele regio waren vorig jaar goed voor bijna 100 miljard dollar.. Meer dan de helft daarvan is afkomstig uit Indonesië, volgens data van Momentum Works. In totaal faciliteerde TikTok een aandeel ter waarde van 4.4 miljard dollar. Al veel meer dan de 600 miljoen van vorig jaar, maar beduidend minder dan bijvoorbeeld Shopee, goed voor 45 miljard.

ByteDance op dun ijs

Aantijgingen aan het adres van Byte Dance zijn er in overvloed. Op basis van de hierboven verwoorde angsten wordt volop actie ondernomen tegen het Chinese bedrijf. Dat terwijl er vooralsnog geen enkel bewijs op tafel ligt wat hard maakt dat de Chinese overheid TikTok gebruikt voor spionage of andere staatsgerelateerde activiteiten. Het dichtst bij tastbaar bewijs komen de aantijgingen van een oud werknemer. Waarbij het overigens gaat om het opsporen van activisten e.d. die strijden voor de verworven vrijheden van voormalig Britse kroonkolonie Hong Kong.

Toch kan een groot deel van de angsten niet worden weggezet als paranoia, of interne politiek. China mag zichzelf dan presenteren als een Communistisch land, in internationale kringen wordt het land sinds de opening van de markten door Deng Xiaoping gezien als staatskapitalistisch. Lang verhaal kort, bedrijfsvoering zonder een flinke vinger van de staat in je pap is onmogelijk. Dat China andere plannen heeft voor de toekomst dan de meeste westerse landen is geen geheim. Daardoor wordt een potentiële dreiging als TikTok veiligheidshalve erg serieus genomen.

TikTok ontkent uiteraard in alle geuren en kleuren dat het ooit data heeft gedeeld met de Chinese overheid. In de aangekondigde plannen staat tevens niets over vrezen aangaande de investeringen in het westen. Toch moet het tot het bedrijf zijn doorgedrongen dat investeren in de westerse markt steeds minder kans heeft om dividend uit te keren. Of ze het zullen erkennen of niet, deze zet kan bijna niet anders dan gezien worden in het licht van de steeds hogere druk die westerse overheden uitoefenen op het bedrijf.