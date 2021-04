Tim Cook van Apple reageert ongewoon fel! - Apparata

Cook, de CEO van Apple, is niet vaak boos. Nu is bekend dat hij eerder behoorlijk gepikeerd reageerde op de praktijken van Zuckerberg.

De twee bazen kwamen in 2019 bijeen bij een jaarlijkse conferentie georganiseerd door de investeringsbank Allen & Company. Doel was volgens The New York Times om bij te praten en om de ‘rafelige relatie onderling te herstellen’. Nou, dat is niet gelukt. Cook reageert tijdens deze conferentie op een vraag en hij komt zeer fel over.

Schandaal

Het bedrijf van Mark Zuckerberg kwam in 2019 in grote problemen. Facebook is destijds intensief onderzocht, omdat het de informatie van meer dan 50 miljoen gebruikers, zonder hun toestemming, had gedeeld met het kiezersprofileringsbedrijf Cambridge Analytical. De data werd vervolgens gebruikt voor politieke advertenties tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

‘Hoe zou jij het dan doen?’

Dat was de vraag van Zuckerberg aan Cook. Natuurlijk refereert dit aan het schandaal. Cook antwoorde pinnig dat Facebook gebruikersinformatie die het heeft verzameld van apps van derden moet verwijderen. Dat is lastig, want dit is eigenlijk het complete verdienmodel van Facebook. Hiermee kunnen ze gepersonaliseerde advertenties maken. Zuckerberg was van het antwoord van Cook van zijn stuk gebracht en ‘verbluft’. Cook reageert dus op de vraag van Zuckerberg en die is niet blij met het antwoord. De relatie is sindsdien er ook niet beter op geworden.

Relatie

Zuckerberg was de afgelopen tijd ook al niet in zijn nopjes met Apple, dit omdat het bedrijf gisteren de iOS update heeft gelanceerd. En met deze update moeten alle apps toestemming van een gebruiker vragen om gegevens te mogen gebruiken. Dat is tegen het zere been van Facebook, want gegevens verzamelen is wat ze doen. Als mensen de toestemming niet geven, dan is het onmogelijk om gegevens te verzamelen. Ook andere bedrijven naast Facebook zien de update niet zitten. Cook reageert op de commotie gelaten en heeft desalniettemin de update doorgevoerd.

Zuckerberg heeft dit oneerlijk genoemd en het is een zware klap voor zijn bedrijf. Hij verwacht namelijk dat veel mensen geen toestemming geven, wat natuurlijk grote gevolgen heeft voor het verdienmodel. De heren zijn het dus nog steeds niet met elkaar eens, dit zal in de nabije toekomst vermoedelijk ook niet zijn.