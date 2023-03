Toename zakelijk gebruik van e-bikes

Dit jaar gebruikt ruim 34 procent van de bezitters van een e-bike deze voor woon-werkverkeer. In 2022 was dit nog 28 procent. De grootste redenen om te kiezen voor de elektrische fiets zijn het gemak en het positieve effect op de gezondheid. Ook de werkgever lijkt een grote rol te spelen bij het gebruik van de fiets naar werk. 1 op de 3 fietsers geeft namelijk aan dat onder andere een goede fietsenstalling op werk en een gunstige vergoeding voor de fiets van groot belang zijn.

Gazelle meest verkochte elektrische stadsfietsen

Al meer dan 130 jaar maakt de Koninklijke Gazelle (elektrische) fietsen in het Gelderse Dieren in Nederland. De (e)bikes van Gazelle staan bekend om hun innovatieve techniek, lichte gewicht, hoge kwaliteit en comfort. In 2020 was 16% van alle e-bikes een Gazelle. Dit percentage steeg in 2022 naar 19 procent. Dit betekent dat Gazelle nog steeds marktleider is onder de elektrische stadsfietsen in Nederland. Stella is marktleider nummer 2 met 13 procent.

De (elektrische) fiets in de lift

Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat is blij met de (elektrische) fiets die steeds vaker wordt gepakt van en naar werk. Dat is goed nieuws voor zowel onze gezondheid maar ook voor de drukte op de weg. Maatregelen die werkgevers nemen om fietsen zo toegankelijk mogelijk te maken lonen voor werkgever, werknemer en maatschappij. Onder deze maatregelen vallen onder andere veilige stallingen, opfrismogelijkheden zoals de mogelijkheid om te douchen en een goede kilometervergoeding voor de fiets.

Onze favoriete woon-werkfietsen

Als je op zoek gaat naar een goede e-bike voor woon-werkverkeer, is het belangrijk om op een aantal punten te letten. Zo zijn de actieradius, het comfort, het type motor en een eventuele bagagedrager met accessoires een vereisten.

Favoriet #1: Gazelle Ultimate C8+

De Gazelle Ultimate C8 Plus HMB Belt Connect heeft een modern en sportief ontwerp. Je kunt deze e-bike aanschaffen in een dames of heren model in de kleuren blauw mat of rood, voor een aanschafwaarde van 3.899 euro. Het grote voordeel aan deze Gazelle fiets is de onderhoudsvrije riem waarover het beschikt. Met de Bosch Active Line Plus middenmotor heb je altijd de trapondersteuning die je nodig hebt. De standaard capaciteit van de accu bedraagt 500 Wh. Dit komt neer op een actieradius van 60 tot 120 kilometer. Het is mogelijk om de actieradius te vergroten.

Check de belangrijkste specificaties hieronder:

Type rit Recreatief gebruik Locatie motor Middenmotor Motor Techniek Bosch Active Plus Kracht motor 50 Nm Aantal versnellingen 8 Aantal trapondersteuningen 4 Capaciteit accu 500 Wh Actieradius 60-120 kilometer

Favoriet #2: Batavus Altura E-Go Power 2023

Bij de Batavus Altura E-Go Power krijg je heel veel fiets voor je geld, waar het merk een moderne uitstraling wil creëren. Je schaft deze elektrische fiets aan in de kleuren groen of zwart mat, voor een aanschafwaarde van 2.519 euro. Hiervoor krijg je onder andere een e-bike met middenmotor van Bosch Active, vering in de voorvork en schijfremmen voor terug. De standaard capaciteit van de accu bedraagt 400 Wh. Dit komt neer op een actieradius van gemiddeld 50 tot 120 kilometer. Het is ook mogelijk om dit uit te breiden indien je graag langere afstanden aflegt.

De belangrijkste specificaties hebben wij hieronder voor je neergezet:

Type rit Recreatief gebruik Locatie motor Middenmotor Motor Techniek Bosch Active Kracht motor 40 Nm Aantal versnellingen 7 Aantal trapondersteuningen 4 Capaciteit accu 400 Wh Actieradius 50-120 kilometer

Favoriet #3 Pegasus Ravenna EVO 8F 2022

Fiets in de juiste zithouding naar je werk met de Pegasus Ravenna EVO 8F 2022. Je schaft deze e-bike aan in een dames of heren model met lentekorting. Met deze korting betaal je 2549 euro voor dit model. Verstel je stuur met de verstelbare stuurpen in combinatie met een verende voorvork voor een hoge mate van comfort onderweg. Deze Pegasus e-bike beschikt over een middenmotor van Bosch Active Line. De standaard capaciteit van de accu bedraagt 400 Wh. Dit komt neer op een actieradius van gemiddeld 50 tot maximaal 110 kilometer.

De belangrijkste specificaties lees je hieronder:

Type rit Recreatief gebruik Locatie motor Middenmotor Motor Techniek Bosch Active Plus Kracht motor 50 Nm Aantal versnellingen 8 Aantal trapondersteuningen 4 Capaciteit accu 400 Wh Actieradius 50-110 kilometer

Nu bijna ieder fietsmerk wel één of meerdere elektrisch modellen heeft geïntroduceerd op de markt, kan het een uitdaging zijn om de juiste fiets te vinden die past bij je wensen. Je kan wellicht wel wat hulp gebruiken!