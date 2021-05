Top 10: De populairste smartphones van dit moment - Apparata

Foto @Denis Cherkashin via Unsplash

De top 10 van de populairste smartphones van het moment (Q1 2021) is ongekend eenzijdig, want Apple domineert zelfverzekerd.

Wederom domineert Apple de smartphone-industrie met een serie razend populaire smartphones. Zonder enige problemen bezit de iPhone-maker de eerste vier plekken van de top 10 populairste smartphones van het eerste kwartaal van dit jaar. We kregen al een indicatie van die indrukwekkende doch niet verrassende cijfers in januari. Apple heeft zich ook in de maanden daarna staande weten te houden tegen de Chinezen en Zuid-Koreanen.

Top 10 smartphones Q1 2021

Uit onderzoek van Counterpoint blijkt dat Apple wederom heer en meester is in de smartphone-wereld. Zowel wat betreft volume als omzet domineert de iPhone 12-serie. De 12, 12 Pro en 12 Pro Max bezetten in wisselende verhouding de top 3. De iPhone 11 weet ondanks zijn releasedatum in de herfst van 2019 alsnog steevast de vierde plaats te behouden.

Samsung doet het traditioneel ook ontzettend goed. Wat omzet betreft weten de Zuid-Koreanen de top 10 populairste smartphones van Q1 2021 binnen te komen met de S21, S21 Plus en S21 Ultra. Opvallend genoeg staan die toestellen niet in de top 10 wat betreft volume; de Galaxy A-serie domineert samen met de Redmi 9-serie die lijst.

Afbeelding via Counterpoint

Uiteindelijk weet Huawei ook nog één plekje te behouden in de top 10. Ondanks een nagenoeg wereldwijde verbanning kan het vlaggenschip van Huawei, de Mate 40 Pro, met zijn release in China nog gigantisch veel geld verdienen.

In totaal heeft Apple 38% van de totale smartphone-omzet in Q1 van 2021 verdiend, terwijl Samsung en Huawei respectievelijk 6 en 2 procent wisten te behalen. In het volume-lijstje zijn de cijfers net zo indrukwekkend. Apple verkocht 14% van alle smartphones, Redmi zo’n 4% en Samsung zo’n 3%.

Uiteraard tellen alle andere toestellen die niet in de top 10 staan ook nog bij de percentages van die merken op, maar het geeft een goede indicatie hoe dominant Apple’s smartphones in Q1 van 2021 wel niet waren.